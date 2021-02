Horóscopo: son cinco los signos que no toleran estar solteros

Hay personas con las elecciones y gustos más disímiles pero también están las que se parecen y tienen preferencias por las mismas cosas. Y sobre ellas hablaremos hoy. Conoceremos a los cinco signos del zodíaco que no toleran estar solos, sin una pareja con quien compartir muchos momentos de su vida.

Son personas que propensas a buscar permanecer en relaciones de pareja porque les gusta tener compañía, no les agrada la soltería y en la medida de lo posible buscan evitarla, aunque eso no significa que no podamos verlos solteros de vez en cuando.

Tauro: Les encanta estar enamorados porque adoran la sensación de sentirse queridos, por ello disfrutan mucho estar en pareja y ponen todo de su parte para que la relación vaya lo mejor posible, por lo que esperan que esos esfuerzos se vean recompensados y que la contraparte ponga los mismos esfuerzos.

Cáncer: Las personas de este signo son protectoras, les encanta tener a alguien a quien puedan mimar y amar, por eso disfrutan estar en pareja porque de esa manera su naturaleza cuidadora se siente satisfecha y plena, así que es más probable que prefieran estar en una relación antes de andar en la soltería.

Libra: Es un signo al que no le agrada para nada la soledad, por eso disfruta mucho estar rodeado de sus seres queridos, además, la soltería le aterra porque no quiere llegar a viejito soltero y sin compañía, por eso adora pasar tiempo al lado de la persona que aman, la compañía es su fuerte.

Leo: Les encanta tener a alguien que los esté mimando e idolatrando, por eso aman estar en pareja, pero no cualquier tipo de pareja, sino uno que les preste atención y los coloque en un pedestal, la idea de la soltería no les agrada porque si no ¿quién los va a idolatrar?