¿Hay romance? Revelaron lo que sucede entre Jésica Cirio y Rodrigo Cascón, el cocinero de Morfi

En pareja con Martín Insaurralde, Jesica Cirio está viviendo un gran presente, no solo porque se muestra muy activa en sus redes sociales, donde comparte sus rutinas haciendo ejercicio, sino también por su carrera como conductora de televisión en “La Peña de Morfi”, donde domingo a domingo demuestra esta faceta cada vez más consolidada.

Jessica Cirio y Gerardo Rozin conducen La Peña de Morfi todos los domingos, ahora con La Sole Pastorutti

Debido a la buena relación que mantiene con sus compañeros de ese programa, en los últimos días, surgió un rumor acerca de un posible amorío entre Cirio y el cocinero de Morfi, Rodrigo Cascón. Al parecer entre ambos habría algo más que buena onda.

Todo comenzó hace unas semanas, cuando la modelo hizo un cambio radical en su look: “Me encanta el corte que me hice en el flequillo. Me lo hice porque el otro día estaba a punto de hacer una entrevista, y como buscábamos hacer un peinado diferente, algo distinto, dijimos ‘arriesguemos y cortemos un poco el flequillo’”, relató Cirio en “Mañanísima”, el programa que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine

Jesica Cirio y Rodrigo Cascón en "La Peña de Morfi".

Cuando llegó el turno de lucirlo en el ciclo de Telefe, Cascón tomó la palabra: “Yo quiero hablar del fleco. Me tiene motivado”, dijo el cocinero. “Sí, me gusta. Yo también le doy… menos edad”, confesó Rodrigo, a lo que el conductor, Gerardo Rozín, intervino: “Somos compañeros, nadie está viendo lo que pensás. Va de nuevo”. “También le doy… menos edad”, redobló la apuesta el cocinero, ante una Jesica totalmente colorada de vergüenza.

Esto ocasionó una estampida de rumores, en la que los televidentes, trasladados en las redes sociales, se percataron de estos particulares comentarios y no pudieron hacer otra cosa que vislumbrar una posible relación entre ambos.

Es por ello que muchos internautas decidieron recurrir a unos de los periodistas que mejor conoce el mundo de la farándula, Ángel de Brito. El conductor de LAM utilizó las historias de su cuenta de Instagram y respondió a un interesado que consultaba: “Jesica Cirio tiene onda con el cocinero o es prensa?”. “Prensa”, respondió contundente el jurado de “La Academia”.