Jésica Cirio le respondió a los que criticaron su cambio de look: “El pelo crece”

En la última edición de La peña de Morfi, Jésica Cirio sorprendió al salir al aire con un nuevo look. Sin dejar su característica melena rubia, la modelo apostó a hacerse un flequillo desmechado, una de las tendencias de esta temporada. Pero no solo no le quedó como ella hubiera querido, sino que tampoco le gustó a sus seguidores, que la criticaron duramente en las redes sociales.

Tantos fueron los comentarios negativos que recibió que decidió grabar un video y enviarlo a Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine. “Me encanta el corte que me hice en el flequillo. Me lo hice porque el otro día estaba a punto de hacer una entrevista, y como buscábamos hacer un peinado diferente, algo distinto, dijimos ‘arriesguemos y cortemos un poco el flequillo’”, relató la esposa de Martín Insaurralde.

Y les dejó un mensaje a sus “haters”: “Así quedó. Si les gusta, mucho mejor. Y sino, el pelo crece”. Lo cierto es que días atrás, Gerardo Rozín, su compañero de Morfi, la mandó al frente y reveló que no estaba conforme con su nuevo corte.

“Voy a contar la verdad sobre ‘el fleco’. Me lo corté el día que le hice la entrevista a J Balvin. No tuve el mejor día. ¡Juro que no me gustó! No tuve tiempo de reacción y no pude hacer que crezca. Lo acomodamos ayer, se ordenó ahí nomás. Antes era una cosa polémica”, reconoció. Pero con el paso de los días se acostumbró a la imagen que le devuelve el espejo.