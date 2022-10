Guillermina Valdés se lució en una sesión de fotos con outfits llenos de transparencias

A casi cinco meses de separarse de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés tiene una agenda llena de trabajos y no duda en mostrarlo en sus redes sociales. Además de explotar al máximo su línea de cosméticos, se destaca como modelo aprovechando el increíble cuerpo que posee.

Sin dudas, es una de las personalidades argentinas que se destaca por trabajar en muchas proyectos desde la íntimidad. Más allá de sus redes sociales, Valdés no es una famosa polémica en cuanto a su vida personal, a pesar de haber mantenido una relación con Tinelli durante nueve años.

Guillermina Valdés

Una línea de cosméticos creados en un laboratorio argentino, una marca de gorras y anteojos, proyectos de modelaje, entre otros. Su agenda personal se encuentra explotada de actividades, pero la actriz no se olvida de mostrar cada paso a sus seguidores.

En su último posteo en Instagram, Guillermina exhibió increíbles fotografías que realizó junto a un gran equipo como parte de una sesión para una marca de indumentaria. Además de la gran cantidad de looks que vistió, algunos de ellos llamaron poderosamente la atención.

Guillermina Valdés.

Fanática de las transparencias, la ex de Marcelo Tinelli no dudó en postear un carrete de fotos que deslumbró a sus seguidores. Un top de tul negro con mangas al aire y unas medias de red fueron los encargados de tapar apenas un poco más el increíble cuerpo de la actriz, ya que debajo portaba únicamente ropa interior negra.

Para terminar el outfit, Guillermina eligió unas estilosas botas altas en color negro con taco aguja y un cinturón ancho lleno de tachas. Sin dudas se trató de un look súper gótico.

Guillermina Valdés

Su cuerpo también se vio demás en otra indumentaria. Uno de sus compañeros de sesión compartió con su audiencia un video en el que se ve a la modelo portando un mono lleno de bordados y mucha transparencia. En el pequeño clip, Guillermina baila y se divierte con su amigo.

La participación de Guillermina Valdés en “¿Quién es la máscara?”

El último domingo, en el divertido programa “¿Quién es la máscara?”, hubo un nuevo eliminado que sorprendió a los jurados como también a la audiencia.

Los cuatro investigadores: Roberto Moldavsky, Wanda Nara, Lizy Tagliani y Karina La Princesita intentaron nuevamente revelar el misterio detrás de los disfraces de las distintas celebridades que pasaron por el show.

Guillermina Valdés se emocionó en ¿Quién es la máscara?

“No les quiero secar la planta, pero me han hecho emocionar muchísimo, no he tenido unas buenas semanas en este último tiempo y la canción habla un poquito de los amores imposibles y no hay amores imposibles”, indicó la conductora luego de la presentación de Terry y Oli, los participantes que quedaron en último lugar.

Guillermina Valdés en ¿Quién es la máscara?

Finalmente fueron estos dos concursantes quienes llegaron hasta la instancia definitoria, donde Oli resultó eliminada del certamen y sorprendió a todos al revelar su identidad. Quien se encontraba debajo del disfraz era Guillermina Valdés, la ex mujer de Marcelo Tinelli, que no tuvo problemas en aceptar la oferta de participar en el programa que compite (y gana) contra “Canta Conmigo Ahora”, el reality de canto de El Trece.