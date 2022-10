Qué dijo Guillermina Valdes tras ser acusada de traidora por su posible participación en ¿Quién es la máscara?

El nombre de Guillermina Valdes viene sonando desde hace un tiempo como uno de los personajes de ¿Quién es la máscara?, específicamente sería Oli, el pez globo.

Polémica por la posibilidad de que Guillermina esté debajo de Oli, ¿traicionó a Marcelo Tinelli?

Esto provocó un extenso debate en el programa conducido por Ángel De Brito y las opiniones eran variadas. Yanina Latorre fue la que más cargó contra la modelo y empresaria. “¿Tenes que ir recién separada y viviendo en el mismo edificio, bancado por él, a ir a trabajar al programa que le ponen de competencia a Tinelli?” disparó la angelita y agregó “es el programa que le da de comer a tu hijo, me parece que no hay códigos. Marcelo no está contento con esto”.

Otras de las angelitas no estaban de acuerdo con la posición de Yanina y argumentaban que la modelo era libre de trabajar donde quisiera.

Después del programa, una usuaria de twitter la mencionó en la red del pajarito, diciéndole que la habían “matado” en LAM. Valdes citó el tuit y le respondió a las angelitas.

Guillermina Valdes se defendió de los dichos que aseguran que traicionó a Marcelo Tinelli

“Jamás me podría hacer cargo de las barbaridades que se dijeron, todo, absolutamente todo lo que hago en mi vida, lo hago desde el mayor Amor. Y si estoy o no en un lugar siempre será movida desde mi corazón” escribió la ex pareja de Marcelo Tinelli.

En LAM recogieron el guante y entendieron el tuit como una confirmación de su participación en ¿Quién es la máscara?. Fernanda Iglesias, cuyo marido es productor del programa, nunca negó la afirmación que se hizo de que Oli es Guillermina. La panelista viene dando pistas de quiénes son. Hace poco confirmó la participación de Piquín en el programa conducido por Oreiro.

Yanina defendió su postura y negó haberla tratado de mantenida. “Lo diste a entender” disparó Estefi Berardi.

Yanina Latorre vestida por la China Suárez

En medio de la discusión por Guillermina Valdes y su posible participación en ¿Quién es la máscara?, Ángel De Brito se sorprendió con el atuendo de Yanina Latorre.

Chiste de por medio en relación a la pantera rosa, el conductor le preguntó de quién era la ropa y Yanina respondió entre risas, “de la China Suárez”. “Sos una hija de puta” le tiró De Brito. “Están las dos locas. Ella te manda ropa y vos te la ponés con un juicio en curso” (la China le hizo juicio a Yanina por sus dichos en el marco del Wandagate).

Yanina Latorre vestida por la China Suarez

“Es re linda la ropa de la China” se defendió Latorre. La actriz y cantante tiene una línea de ropa junto a la marca Natalia Antolín y la panelista de LAM eligió las prendas de la colección de la China para usar en el programa.