Gritos e insultos en la pelea callejera que protagonizó Soledad Fandiño mientras estacionaba el auto

En el último programa de “Es por ahí”, Soledad Fandiño se mostró como muy pocas veces la hemos visto en público: furiosa. Y es que antes de entrar al canal sufrió una discusión callejera que la dejó de mal humor y se liberó frente a todos los televidentes.

Visiblemente enojada, la modelo y conductora reveló que se peleó en la calle con un hombre mientras ella estaba estacionando su auto frente al estudio de televisión. Un transeúnte la insultó y así nació el escándalo.

“Estoy sacada y no la puedo caretear. Fue un episodio fuera de este estudio, todos salieron a apoyarme en la calle. Fue un hecho aislado que pasó en la vía pública, sucedió con una persona que estaba en la vereda”, empezó a contar Soledad frente a cámara.

“Pude estacionar, pero que haya un tipo en la calle que te bardeé y te diga: ‘Esto no es la televisión, dale mami, estaciona igual’. Y se queden paraditos mirando el auto...”, lanzó remarcando la postura machista del hombre.

Si bien ella se defendió de los agravios, él la seguía tratando mal: “Todavía me decía mal educada porque yo lo insulté. Con razón lo insulté. Cuando estacioné, seguí discutiendo con él. Nadie me va a venir a decir: ‘Esto no es la tele, es la vida real’. Ya sé que es la vida real y tenés que aprender a estacionar”.

Claro, después del programa le puso un poco de humor a la situación y se sacó varias postales meditando para así encontrar la calma; además, sus compañeros de programa le hicieron una remera y vincha con la frase que más le molestó de la pelea: “Esto no es la tele, mami”.