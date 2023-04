Graciela Alfano compartió un video en donde dejó ver sus increíbles curvas con un top y calza ajustadísima

Graciela Alfano no deja de ser una bomba, con sus mejores poses y espectaculares curvas sorprende cada vez más. Desde hace varios meses que usa sus redes sociales para compartir mucho contenido para sus fieles seguidores, y nada es la excepción.

Graciela Alfano lució una microbikini de triángulos amarilla en Punta del Este.

La blonda siempre tiene una foto o un video para publicar y hacer subir la temperatura en internet. Sin lugar a dudas, las redes son su apoyo y le gusta divertirse a través de ellas. Por otro lado, quienes disfrutan de esto son sus miles de seguidores que likean cada publicación.

En las últimas horas, la mediática compartió un videclip más de los tantos que conforman su feed de Instagram. En él se la ve muy divertida posando y bailando vestida con un conjunto de ropa interior en color negro. Indudablemente, lo que más destaca es el gran escote y lo ajustadísimo de la calza que deja ver que, a pesar de los años, su cuerpo es uno de los mejores del país.

A pesar de no mostrarse en traje de baño, Graciela Alfano quiso musicalizar su video con “La chica del bikini azul”, una de las canciones más importantes y reconocidas de Luis Miguel.

Graciela Alfano revoluciona las redes sociales cada vez que muestra como ha quedado su cuerpo tras realizarse un retoque estético en la cara. La exvedette se sometió a un lifting en la zona de los ojos para tener una mirada más rasgada, una tendencia que es furor entre las famosas en Hollywood.

Graciela Alfano publicó una foto en sus historias en Instagram junto a su cirujano y escribió: “Ojos de loba, miren cómo estoy”. Según contó la diosa argentina, el tratamiento se llama “Foxy Eyes” y consiste en la aplicación de hilos tensores y botox para lograr levantar la ceja y alargar la extremidad de los ojos.

“Hace años me hice una rinoplastía que no quedó como yo hubiera deseado. Me decidí a operarme para recuperar mi forma original”, contó.