Con 70 años, Graciela Alfano trotó en bikini diminuta por la playa y los rebotes se llevaron las miradas

Con una figura impecable que parece haber desafiado al tiempo, Graciela Alfano, la actriz de 70 años, grabó un video en bikini desde la playa.

Después de más de un mes de vacaciones, la actriz se despidió de sus seguidores con este mini clip en el que trotaba hacia el mar al atardecer, mientras una música épica sonaba de fondo.

En la descripción del video, Alfano escribió: “La última ola orillera, al atardecer. Me acompañan?”. Los seguidores de la actriz no tardaron en elogiarla y dejar cientos de comentarios felicitándola. La bikini que lució en el video dejó al descubierto su figura impecable, como si el tiempo no hubiera pasado.

En todo este mes, Graciela Alfano compartió con sus fans diferentes videos divirtiéndose en la playa, lugar que escondió y nunca citó la ubicación en sus publicaciones en el feed.

Graciela Alfano se sacó fotos de su delantera y enamoró

Graciela Alfano, la exvedette de 70 años, sigue siendo una de las mujeres más bellas y atractivas de Argentina.

Cada publicación que hace en sus redes sociales causa revuelo y la artista aprovecha cada oportunidad para llegar a sus fans.

Graciela Alfano compartió una historia en Instagram para celebrar la vida.

Hace unas semanas, por motivo del Día de San Valentín, Alfano compartió un video que prendió fuego Instagram.

En el video, la artista saludó con una bikini que se le ajustaba demasiado y mostraba más de lo debido.

En la publicación que se llenó de “me gustas”, dijo: “La relación más profunda y comprometida es con nosotros mismos. Ser pacientes con nuestros procesos. No juzgarnos en tiempos de caos. Celebrarnos cuando estamos en buena racha”.

Los seguidores de Alfano no tardaron en dejar mensajes como “Que pedazo de bombona que sos !!me encanta tu estilo y forma de ser grandiosa!!”, “Feliz día a la mujer más hermosa de la Argentina”, “Alfano, sos extraterrestre”, “Bombona la Alfano!”, “Única la Alfano”.

