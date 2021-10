Gisela Dulko reflexionó en las redes tras su escandalosa separación de Fernando Gago: “En la vida todo pasa”

Cinthia Fernández dio la primicia de la separación escandalosa de Fernando Gago y Gisela Dulko y reveló detalles nunca pensados para esta pareja de deportistas que llevaba muchos años juntos y tuvieron tres hijos preciosos. El ex futbolista fue infiel con una “mami del colegio” y la ex tenista no lo perdonó.

Verónica Laffite es la tercera en discordia, quien era amiga de ambos y ahora ya estaría viviendo junto al futbolista que vistió la camiseta de Boca Juniors.

Hasta el momento, ninguno de los deportistas habló oficialmente de su separación ni del escándalo pero sí se han volcado a sus redes sociales con mensajes enigmáticos. Ya no se siguen en Instagram y borraron todas las postales que tenían juntos.

Pero hace unas horas, Gisela decidió ponerle el pecho a la situación y compartió un duro mensaje y reflexión sobre su presente. Junto a una foto retro, ella fue explícita sobre sus días actuales. La amante del tenis publicó una postal de hace 25 años atrás, de cuando era una niña que acababa de competir en Luján.

“Gané el torneo nacional y había pasado menos de un mes desde el fallecimiento de mi papá. Esa foto dice que en la vida todo pasa, y qué más allá de las dificultades, nunca hay que dejar de sonreír”, escribió Dulko.

Entre los Me gusta y comentarios de apoyo recibidos, está el de amiga íntima Isabel Macedo: “Te quiero con mi alma”. La actriz y Gisela se hicieron amigas cuando la morocha estaba comenzando a salir con Federico El Pocho Insúa, el futbolista y compañero de Gago, en ese entonces, en el plantel de Vélez.

A pesar de la melancolía y de las emociones encontradas, Gisela buscó más postales en el cajón de los recuerdos y pasó el rato compartiendo en historias varias postales de su juventud como jugadora; y hasta se rio de sí misma y de los looks elegidos para entrar a la cancha.

Gisela Dulko y una foto retro que le sirvió para reflexionar sobre la separación escandalosa de Fernando Gago

Las publicaciones en Instagram de Gisela Dulko

Gisela Dulko decidió dejar la casa familiar apenas se enteró de que Fernando Gago la había engañado con su amiga y madre de los compañeritos del colegio de sus hijos.

Mientras la bomba familiar explotaba, las redes sociales quedaron en el olvido pero ahora, con mayor tranquilidad en su vida, la deportista retomó el contacto con sus casi 86 mil seguidores virtuales. Después de seis meses, Gisela escribió “Tanto tiempo” junto a una foto en la que se la ve entrenando.

A los días publicó otra toma sonriente con la frase: “Lindo día por acá”. Y ahora, la fotografía de su infancia haciendo pública su separación.

Dulko y Gago comenzaron su noviazgo en 2009 y dos años después se casaron con un evento espectacular al que asistieron más de 400 personas. Al tiempo, Gisela dejó el tenis y lanzó su propia marca de ropa para chicos.