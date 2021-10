Iván de Pineda habló de la posibilidad de casamiento con su novia

Iván de Pineda la rompe cada tarde en “Pasapalabra” y deja a todos atónitos con su gran conocimiento cultural, parecería que todo lo sabe, todo conoce y todo lo ha visto. Él habla de sus viajes y experiencias sin guardarse nada pero a la hora de su relación de más de 20 años con Luz Barrantes, hace un silencio absoluto.

Aunque en el último programa emitido abrió las puertas de la intimidad de la pareja y explicó el motivo por el que aún no se casan. En el marco de un divertido intento por adivinar cuál había sido el Récord Guinness de la mayor cantidad de bodas.

En ese contexto Costa le preguntó cuándo se casará y remarcó que “todo el mundo” espera que lo haga. A lo que el modelo confió: “Nos vamos a casar un día que cumplamos muchos años para celebrar lo que pasó y no lo que está por venir”.

De este modo dejó en claro que por ahora no pasará por el altar con su pareja aunque no lo descarta al 100%. Y en una entrevista con Flor Peña confesó: “No me casé todavía. Hace casi 22 años que estoy en pareja, más del 50 por ciento de mi vida. Después de una vida tan ecléctica, con tantos viajes, es muy importante tener cotidianidad y sobre todo encontrar a una persona que me haya acompañado de una tan buena e increíble manera durante tantos años. Había veces que no nos veíamos durante 40 días, así que la pandemia nos permitió estar juntos todo el tiempo que no pudimos antes”.

En la misma nota, el mediático reveló que su relación avanza todo el tiempo con firmeza: “El compromiso ya está asumido y tomado. Hemos generado un tipo de relación bastante especial, que quizás muchos no entienden. Pero, bueno, cuando uno ha basado la relación en la distancia las cosas no son iguales”.

Iván de Pineda habló sobre su casamiento futuro con Luz Barrantes, su pareja de hace más de 20 años

La relación de Iván de Pineda y Luz Barrantes

Esta no es la primera vez que Iván de Pineda habla en televisión sobre el gran paso que le gustaría dar con Luz Barrantes. Y en una oportunidad reveló que no lo hace porque debería invitar a un montón de personas. “Tendríamos que pagar un montón de plata”, bromeó en una oportunidad al aire de “Pasapalabra”.

Y luego explicó que durante su vida ya ha asistido a un montón de casamientos de amigos, colegas y conocidos que lo invitaron, a quienes considera que él también debería enviarles una invitación.

“¿Es verdad que no quiso casarse porque la fiesta le iba a salir mucho dinero?”, le preguntó la conductora de “Flor de Equipo” y el modelo inmediatamente negó todo y explicó: “Pasa que invitaría a todos los que me invitaron a su casamiento y también tengo muchos amigos”.

Iván y Luz se pusieron de novios a los 23 años, cuando el conductor recorría el mundo desfilando en las pasarelas más importantes y representando a las marcas más exclusivas. Recién en 2018, casi 20 años después de esa unión, apostaron a la convivencia.

“Cada una de las decisiones que se toman son importantes para nosotros. Está buenísimo. Yo me tomo las cosas con responsabilidad. Cuando uno ha basado la relación en la distancia, las cosas no son iguales”, dijo el modelo.