Gino y Emiliano se pelearon con Hernán y se dijeron de todo en Bake Off Argentina

El ambiente se puso tenso este martes en Bake Off Argentina (Telefe) y tres participantes se enfrentaron a la hora de usar uno de los elementos de cocina. Gino y Emiliano se pelearon con Hernán y no lograron disimularon su enojo con el arquitecto.

Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar desafiaron a los pasteleros amateurs a elaborar un “Lemon Pie evolution”. Según explicó Paula Chaves, esta es una prueba en la que se mezclan tradición y vanguardia, y al mostrar el postre dejó a todos con la boca abierta.

El lemon pie evolution.

La preparación complicó a la mayoría, a unos más y a otros menos. Y uno de los que tuvo mayor dificultad a la hora de encararlo fue Gino, quien en todo momento recibió consejos y retos de sus compañeros, pero uno particularmente no le cayó muy bien.

A Gino no le gustó que Hernán le llame la atención y que le diga lo que tenía que hacer. “Ya estoy acostumbrado a que me caguen a pedos todos, pero ¿Hernán? Pará, estamos todos en la misma acá, ¿qué me ataca?”, dijo el joven que se distingue por sus boinas.

Luego, Hernán -quien se desempeña como arquitecto- mantuvo un cruce con Emiliano, después de que él y Gino pusieron sus preparaciones dentro del abatidor, muy cerca de lo que él había guardado en el refrigerador de enfriamiento rápido.

“No, paren, no. No lo pongan con el mío, pónganlo en otro lado”, dijo Hernán enojado y preocupado con la idea de que pudieran estropearle su preparación.

“Es bravo el arquitecto”, expresó Gino y comentó que Hernán en dos segundos “le saltó a la yugular”. Por su parte, Emiliano se mostró aún más enojado: “Tranqui, eh. Calmate flaco, el abatidor es para todos. Bajá un poquito los humos. Que se calme… El decorado que se ubique”.