Duro reto de Dolli Irigoyen a Gino en Bake Off por patear una batidora

Gino Minnucci no tuvo un buen desenvolvimiento este jueves en la cocina de Bake Off Argentina y, además de haber perdido casi toda su preparación, se llevó un duro reto de Dolli Irigoyen que lo dejó en vergüenza delante de sus compañeros.

En medio de la preparación, Gino perdió casi todas las tartas que había hecho para presentarles al jurado y “ni el chamuyo” como él mismo dijo, lo salvaron en el momento de enfrentarse a Dolli Irigoyen, Damián Betular y Pamela Villar.

El participante intentó ablandarlos al regalarles una estampita de “San Gino” con su cara, pero lo que los chefs querían que él les presente era algo a la altura del desafío de hoy en el que les pidieron que elaboren una mini mesa dulce de casamiento con una torta pequeña incluida.

De todo lo que les pidieron, Gino solo pudo presentar la torta y a medias algunas tartas, porque las demás terminaron en el piso.

Dolli Irigoyen retó duro a Gino en Bake Off.

Sin embargo, lo que más le molestó a una de las jurados no fue que no tuviera completa su presentación, sino que maltratara los elementos de trabajo que ni siquiera son suyos.

“Te voy a hablar de una actitud tuya que espero que no se repita en la cocina. ¿Sabés por qué se te cayeron las tartas? porque estabas alocotonado. En un momento estaba una máquina, que cuesta muchísimo comprar y tener como una batidora y le pegaste una patada y la máquina se desplazó”, dijo Dolli muy enojada.

Y agregó: “El Santo Gino te castigó porque no se tratan mal los equipos de cocina, sobre todo cuando no son tuyos. Nada más”.

Por su parte, Gino no tuvo más remedio que pedir disculpas. “Me duele porque no soy así. Es una vergüenza lo que hice. Eso más que presentar cualquier cosa, que eso ya es terrible. Pero no estoy conforme”, dijo el pastelero entre lágrimas.