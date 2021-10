Gino tuvo una noche caótica en “Bake Off Argentina” y su torta fue el blanco de memes

Todas las noches, los argentinos dulceros se tientan con las preparaciones exquisitas y súper llamativas que realizan en “Bake Off Argetnina”. Pero anoche fue la excepción, o al menos lo fue la torta que presentó Gino Minnuci en el desafío técnico.

El resultado de todos los pasteleros que sueñan con quedarse con el título del mejor pastelero amateur fue súper disparejo pero el joven de 22 años se llevó todas las miradas y los memes en las redes sociales. Su torta mousse fue tendencia y no llegó a cumplir con la consigna del día.

Este lunes, los participantes del reality debieron realizar una preparación utilizando gelatina sin sabor, que fue uno de los ingredientes que complicó la réplica que llevaba varias capas y que incluía cuatro tipos de preparaciones con sabores distintos. La presentación del joven llegó a la mesa con partes desmoronadas y sin forma.

Para sorpresa de Paula Chaves y el jurado integrado por Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen, todos los platos fueron “los peores”, nadie se pudo lucir. “Bueno, ¿y esto? Es como un volcán, o se derritió un Maped violeta arriba”, lanzó Betular al ver la preparación mientras que la conductora trataba de defender a Gino: “Hay que ver qué hay adentro, hay colores, ver qué sabores”.

“Hubo un problema con la gelatina, claramente, que llegó a activarse pero no resistió lo suficiente, y es una pena porque está muy bien la infusión del hibiscus, es una de las infusiones con más sabor de las que probé hasta ahora”, lanzó Dolli. Y ya para esa instancia los memes habían inundado Twitter.

Gino no logró hacer la torta de mousse y en las redes sociales fue comparada con capítulos de Pokémon, Los Simpson y hasta con capturas de las caras perplejas de los integrantes del jurado.

“Estamos avanzando y diría que te concentres, porque por una distracción te vas a quedar afuera, no es gracioso”, le dijo Pamela a la pastelero amateur y él le dio la razón: “El frío fue el problema porque me organicé mal, yo ya iba adelantando pasos y llegué tarde con el bizcochuelo, y desde ahí todo se me complicó”.

Y los memes inundaron las redes sociales:

