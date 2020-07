¡Fotos íntimas! Connie Ansaldi como nunca nadie la vio

Luego de su alejamiento de la televisión argentina y abocada exclusivamente a las consultarías y estrategia digital, Connie Ansaldi mostró, por primera vez, parte de su álbum familiar y personal de fotos y sorprendió a más de uno.

Hija mayor de un matrimonio formado por una italiana con ascendencia polaca y un argentino con ascendencia sirio libanesa, Constanza Ansaldi (46) nació el 20 de diciembre de 1973 en el sanatorio Anchorena.

Fue la mayor de cuatro hermanos

La familia Ansaldi vivía en Villa Urquiza y en ese barrio de su infancia, Connie jugaba en las veredas con sus amigos, pero le encantaba pasar horas frente al televisor mirando series de la época como La familia Ingalls, La mujer biónica, El hombre nuclear y Los ángeles de Charlie.

Toda su vida parecía perfecta hasta que comenzaron a llegar sus hermanos Silvana (43), Juan (42), Javier (41) y Evelyn (34). La mediática comentó: “Ahora nos adoramos pero de chiquitos no fuimos para nada compinches con mis hermanos. Yo era la que mandaba a todos: formé un club y el que no me obedecía, quedaba olímpicamente echado. Mis hermanos fueron como mis esclavos hasta que crecieron, me pegaron tres piñas y me dejaron tirada llorando”, recuerda.

Sobre su infancia Connie recordó que siempre llamó la atención por su histrionismo y ocurrencias. En su adolescencia y ya instalada la familia en el barrio de Belgrano, Ansaldi recordó su época de colegio secundario: “Para ese entonces, ya vivíamos en Belgrano, en donde cursé en el Washington School nunca me llevé ninguna materia pero como alumna era de las que zafaban”, contó la ex chica de televisión.

Connie Ansaldi junto a su madre en dos momentos de su vida.

Luego la influencer hizo un año de Relaciones Públicas en la UADE y otro de Publicidad pero dejó porque a los 20 ya estaba trabajando como ejecutiva de cuentas en una agencia de publicidad, viajaba por el mundo y tenía su propia plata, lo cual le daba mucha independencia.

A los 22 años sufrió el golpe más duro que jamás imaginó: falleció su mamá: “Era un bocho mi mamá: contadora, administradora de empresas, profesora de alemán, le faltaron siete materias para recibirse de psicóloga y los últimos años se dedicó a la escultura. Lamentablemente, no me llegó a ver trabajando en la tele pero supongo que le hubiese encantado porque ella quería que sus hijos fuesen felices”, comentó emocionada.

La televisión recibió a Ansaldi con Andrea Frigerio en Viva la diferencia, le siguieron Paf, Fugitivos e Intrusos, con Jorge Rial y su equipo entre 2003 y 2006. Luego le llegaría la conducción en Top Ten, también por América, y de 2010 a 2016 fue panelista de Este es el show, por El Trece. En 2017, saltó a la pantalla de Telefe para trabajar en Cortá por Lozano y Morfi, hasta que al año siguiente decidió dejar todo y buscar nuevos rumbos.

La boda con Willy Van Broock fue en 2002

Reinventada y más segura que nunca Connie se dedica a la consultoría y la estrategia digital.

En cuestiones amorosas en 2002 se casó con Willy Van Broock y en 2006 fueron padres de Vincent (13). Luego se separaron pero mantienen una muy buena relación.

En 2006 nació su único hijo Vincent

Entre sus afectos preferidos está su “Abuli” quien acaba de cumplir 97 años, y es su abuela materna polaca a quien Connie comparte siempre en las redes sociales.

Sobreviviente del Holocausto, la mujer estuvo tres años escondida en un pozo bajo tierra para que no la maten y otros dos en el ghetto, sin bañarse y casi sin comida.

Un gran ejemplo para una nieta orgullosa de la vida y de sus afectos.