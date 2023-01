Fabiana Cantilo bailó en bikini un tema de Stevie Wonder y en las redes la felicitaron por mostrarse al natural

Fabiana Cantilo es y será uno de los íconos del rock nacional argentino. La cantante es de las pocas de su época, sino la única, que se mantiene en contacto permanente con su público a través de su gran pasión, la música, pero también gracias a las redes sociales.

En Instagram tiene más de 216 mil seguidores con quienes interactúa de forma permanente a través de sus publicaciones e historias. De esta forma, hace parte a su público de su cotidianeidad y divierte con su contenido desenfadado, el que la define.

En uno de sus últimos posteos, subió un video en el que se la puede ver bailando en bikini un tema de Stevie Wonder. Al ritmo de “Love’s in Need of Love Today”, la cantante bailó sensual y sus seguidores no se resistieron a llenarla de corazones.

En los comentarios, la felicitaron por mostrarse libre, natural y feliz con su cuerpo. Es que a los 63 años, se mantiene lejos de los prejuicios y disfruta de la vida, como siempre lo hizo.

“Sos tan rock mezcla con hada celta”, “Al fin un cuerpo natural!!! Te admiro Fabi”, “Yo te vi cantarla con él y me morí de amor”, “Diosa galáctica!!! De que planeta viniste Fabi???”, “Fabi. La mina rockera de mi adolescencia!! Qué plenitud que tenés....lo mejor y que sea rock”, “Mostra que sos!!!!”, Tiembla Pampitaa”, “Que dioosaaa!!”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Fabiana Cantilo revolucionó las redes con su video en el techo y en bikini

La intérprete, cantante y compositora es considerada una de las voces femeninas más importantes del país, por lo que sus fans enloquecen cada vez que la ven escena y en sus publicaciones de Instagram.

Al menos así ocurrió cuando compartió un video en el que se la ve treparse al techo para ir en busca de Paz, una de sus gatas. La artista subió en bikini y con el teléfono en la mano, por lo que automáticamente le llovieron mensajes de todo tipo.

“Jajajaja la aventura de todos los días, chequear por donde anda paz”, escribió Cantilo y sus fans le respondieron. “Grosa”, “No hagas la de Charly x favor!”, “Quermosura, tas cortando el pasto en el patio de tu casa y Cantillo te salta la medianera”, “Estás buscando un símbolo de paz”, escribieron algunos seguidores.

“Fabi bailando arriba del techoo”, “Creí que te ibas a tirar a la pile como Charly en mza”, “Ojo con los tinglados y los techos de chapas, una vez casi paso para abajo”, “De los creadores de “esto se va a descontrolar” llega...”, comentaron otros.

Horas antes, subió otro posteo desde la enorme pileta de lona, redonda, en la que pasa el verano. Con música de fondo mostró cómo se sumerge en el agua y muchos lo definieron como “arte”.