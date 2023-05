Fabiana Cantilo rompió el silencio y develó por qué dejó a Charly García por Fito Páez: “Yo lo elegí”

La serie de Fito Paéz es la sensación del año y capítulo tras capítulo ha elaborado material para cortar con los hechos representados allí, más que nada por la importancia de sus protagonistas, entre ellas la cantante Fabiana Cantilo, quien fuera novia del rosarino y a quien se le atribuye un romance con Charly García.

Sobre esto, la artista decidió expresarse en su cuenta de Twitter, luego de que un medio de comunicación publicó una supuesta entrevista que le hicieron, en la cual contaba los motivos por los que se enamoró del intérprete de 11 y 6: “Pude ser la mina de Charly, pero el pelot… no me eligió. Salí con Fito porque Charly no me dio bola. Él era una figura y nosotros éramos unos pibes que queríamos llamar la atención del ídolo”.

Fabiana Cantilo evitó dar detalles de su vida privada

“Ya, vamos a aclarar esta estupidez que están diciendo y lo van a levantar de todos lados. Mentira que estuve con Fito porque Charly no me dio bola. Mentira, yo lo elegí a Fito ¿entienden? No voy a dar más declaraciones. Esa pelot… que están diciendo que corroboren la fuente porque es mentira”, comenzó Cantilo de forma rotunda.

“Charly me re daba bola, pero yo lo dejé por Fito. Y al pelot… que escribió eso se puede retractar o dejar de hablar bol… de la gente que no conoce”, sentenció Fabiana.

El enojo de Fabiana Cantilo respecto a los dichos sobre su vida privada

A raíz de las suspicacias que levantó la serie de Fito Páez, Fabiana Cantilo publicó otro video, donde sus declaraciones: “Digo esto porque odio las mentiras y la prensa amarillista es la base de todas las mentiras juntas. Yo no estoy acostumbrada a eso, así que no voy a mirar más porque estaba al pedo mirando el put… Google con las put… noticias. Tengan cuidado”.

“Leamos libros o de última mírate una buena serie porque hablan como si yo estuviera dando una declaración. Los periodistas tienen mucho poder y si no es un buen periodista hace lo contrario, ofende al artista y el artista es un ser de Dios, ¿se entiende?”, cerró la cantante con efusividad.