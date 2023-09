Evangelina Anderson hizo jugadas y extrañas figuras con sus piernas que nadie se esperaba

Evangelina Anderson integra el jurado de “Los 8 Escalones”, lugar que se ganó hace tiempo y en el que se destaca con su participación. No solo sus looks resaltan, sino también los aportes que hace para el programa que conduce Guido Kaczka por Eltrece, tal como ocurrió cuando el miércoles mostró poses de yoga que sorprendieron a todos.

La modelo y esposa de Martín Demichelis llevó al ciclo una silla de inversión, para la preguntar que le tocaba hacerle a los participantes. “Les traje un elemento de yoga que sirve para hacer un montón de posturas. Es esta sillita que ven acá, que se las voy a mostrar más cerquita”, comentó a modo de introducción.

Fue entonces que Evangelina se levantó de su silla y demostró alguno de los usos de la silla con poses de yoga, que le salían igual que a una profesional.

“Evangelina Anderson, pero son los Juegos Olímpicos”, exclamó el conductor, a modo de elogio para la jurado. “Impresionante, y con taco”, agregó impactado, ya que no estaba con calzado o ropa adecuada.

“¿Te animás Guido?”, desafió entre risas Evangelina a Kaczka. “No, para nada, cómo me voy a animar, no me animo ni a mirarlo”, se sinceró el conductor. “Yo te ayudo”, le dijo Anderson.

Evangelina Anderson impactó con su talento.

Evangelina Anderson cautivó con un look “total black” que impactó

Evangelina Anderson genera sensación en Instagram con publicaciones que reflejan su vida en Buenos Aires, ya sea compartiendo momentos en familia, con sus hijos y su esposo Martín Demichelis, o visitando el estadio de River Plate, el club de fútbol con el que su esposo tuvo una destacada carrera.

Sin embargo, lo que más cautiva a sus seguidores son sus looks de moda, siempre marcando tendencia y cosechando miles de halagos y likes en sus redes sociales. En su más reciente publicación, Evangelina Anderson deslumbró con un catsuit negro que llevaba la tendencia “cut out” al siguiente nivel.

Evangelina Anderson y un escote infernal. / Instagram

El catsuit elegido por la modelo presenta un escote halter y una abertura en la zona del vientre con una audaz arandela que entalla la prenda al cuerpo.

Pero lo que realmente se robó todas las miradas fue el diseño en la espalda, que es atrevido y al descubierto, añadiendo un toque de sensualidad a la pieza. Este estilo es ideal para salidas nocturnas durante la primavera, y Evangelina lo lució con elegancia y confianza.

Para completar su look, Eva optó por accesorios que están en tendencia en 2023. Llevaba una vincha negra ancha con pedrería plateada y sandalias con plataformas. Esta elección de complementos acentuó su estilo y agregó un toque de brillo a su conjunto.

Evangelina Anderson enciende la primavera con su look: catsuit con aberturas y espalda al desnudo

La publicación en Instagram de Evangelina Anderson recibió miles de likes y elogios por parte de sus seguidores. Comentarios como “Sos la Barbie argentina,” “Divina,” y “Esta mujer está cada vez más hermosa” inundaron la sección de comentarios, demostrando el cariño y admiración que sus fans sienten por ella.

Que significa el estilo “cut out”

El estilo “cut out” en la moda se refiere a prendas de vestir que presentan secciones recortadas o cortadas en el tejido, creando aberturas estratégicas o agujeros en la prenda.

Estos recortes pueden tener diferentes formas y tamaños, como círculos, triángulos, rectángulos, o diseños más intrincados, y generalmente se colocan en áreas específicas de la prenda para mostrar la piel o crear un efecto visual interesante.

La foto fogosa de Evangelina Anderson.

