En medio de la temporada de verano, Fátima Flórez apuntó duro contra Flavio Mendoza: “Es de mala leche decir eso”

Este lunes se vivió el primer encuentro polémico entre artistas de la temporada de teatro 2021-2022. La riña fue entre Fátima Flórez y Flavio Mendoza luego de que el coreógrafo diera algunas indirectas para el sector teatral de Mar del Plata y Carlos Paz.

Según adelantaron en Intrusos durante una entrevista con la imitadora, el director de Stravaganza hizo declaraciones polémicas en relación a los casos de coronavirus que han aparecido en el sector.

“Flavio dijo que hay muchos que inventan tener COVID porque tienen las salas vacías o no venden muchas entradas. No habló de nadie en particular. ¿Crees que puede haber sido un dardo para algún elenco de Mar del Plata o para Villa Carlos Paz?”, comentó Adrián Pallares.

En un móvil desde La Feliz, Fátima Flórez vuelve luego de haberse contagiado y retomar la temporada el próximo 6 de enero.

La actriz tuvo el espacio durante la nota y opinó de los dichos de Flavio. “No tengo idea, recién me entero por ustedes que dijo eso. No tengo idea para quién está dirigida esa frase. De cualquier manera, me parece no de muy buen compañero tirarte contra tus colegas”, afirmó.

La humorista remarcó que todos los elencos trabajan para darle de comer a muchas familias. “Muchas familias vive del trabajo de los artistas en cada obra. Es de mala leche decir eso del colega que sea”, sentenció.

“Todos más o menos sabemos los números de los demás, pero hay que ocuparse de uno”, insistió la actriz.

“¿Ustedes nunca se reconciliaron?”, ahondó el periodista, a la vez que la actriz insistía en que nunca tuvo problemas con él. “No sé por qué en años anteriores siempre hubo ataques.”

Las fuertes exigencias en la temporada de verano

La artista ha contado en diferentes entrevistas que durante su tiempo en Mar del Plata, es tal la exigencia física de las funciones que baja alrededor de dos kilogramos por función.

“No es sanata. Lo he probado, los productores me han puesto una balanza en el camarín cuando empiezo y cuando termino el show y refleja dos kilos”, comenzó en su paso por el programa de Jey Mammón.

Y, dando una explicación al veloz descenso de peso, agregó: “Se ve que pierdo mucha agua, por eso después tengo que ir reponiendo”.

Y continuó: “Además, entre función y función no puedo comer porque si no, no puedo cantar después. Tengo que estar liviana y cuando hago dos funciones se empiezan a notar los kilos que empiezan a bajar”.

En una entrevista con Los Andes, también habló de la importancia del descanso en este sentido. “Es como la vida de un deportista de alto rendimiento. Es muy agotador física y vocalmente así que trato de dormir todo lo que pueda, aunque obviamente hay muchas entrevistas y cosas que hacer por la mañana, así que a veces no puedo dormir todo lo que me gustaría”, declaró.