Fátima Flórez: Me dijeron “las mujeres no hacen reir, vos mostrá el lomo y bailá”

La temporada en Mar del Plata viene como nunca. Muchos mendocinos ven la costa atlántica como una buena opción luego de dos años de pandemia y restricciones. En este contexto, una de las primeras en llegar a la ciudad balnearia para dar inicio a la temporada de teatro es Fátima Flórez, con su show “Fátima es camaleónica”. La artista estrena hoy, en el Teatro Roxy, con entradas que van desde 1.500 pesos, con show de martes a domingo y con doble función a partir de enero.

“La Feliz” anunció que no pedirá pase sanitario a los turistas, aunque luego esto fue aclarado por el ministro de Salud bonaerense, pero lo cierto es que solo se pedirá el registro de vacunación al día, para ingresar a teatros, que mantienen un aforo del 100 por ciento.

Fátima Flórez nos tiene acostumbrados a sus increíbles imitaciones, que este año, incorpora personajes de la política que en los últimos tiempos han dado que hablar. También adelantó que estará acompañada en escena por un profesional del ilusionismo y por un cuerpo de bailarines local.

Con solo 17 años, esta formidable artista comenzó a formarse siendo parte del grupo de bailarines y asistentes de coreografías de las obras de Pepe Cibrián Campoy. Así, tuvo oportunidad de aprender parte del oficio en las magníficas puestas de “Drácula”, “El Jorobado de París”, y “El Rey David”. Posteriormente integró el grupo Las Primas del 2000, con quienes viajó a Perú para participar de programas y shows. Allí conoció a Norberto Marcos, su actual esposo, quien descubrió su don como imitadora. Pocos años después, la contrató Carlos Perciavalle como vedette principal, para encabezar junto a él su espectáculo “Revivamos el Concert”, formó parte del elenco de “No hay 2 sin 3″, progama conducido por Pablo Granados, Pachu Peña y Freddy Villareal, y tuvo oportunidad de encabezar la obra “El mundial de la risa”, junto con Jorge Corona, donde además de ser bailarina comienza a destacarse por llevar a cabo algunas imitaciones.

Entusiasmada, Fátima cuenta en esta entrevista con Los Andes cómo viene la temporada Mar del Plata en el teatro, lo nuevo de Fátima es camaleónica y rememora sus inicios.

¿Estás lista para el estreno de la temporada?

Si, se nos hizo largo el viaje y en Buenos Aires antes de irnos fui a varios programas que ya quedaron grabados. Llegamos el jueves y veo mucha gente en Mar del Plata. Se habla de que va a ser una muy buena temporada.

La obra estrena hoy, con un montón de imitaciones porque con el correr de los años me di cuenta que la gente quiere ver variedad de personajes de la farándula, la política, la música, la canción nacional, así que está toda la carne puesta al asador.

Además me acompaña este año el mago Emanuel con trucos espectaculares que trae de Las Vegas y cosas muy novedosas. También me acompaña la revelación, Iván Ramírez, que es un imitador en quien puse el ojo porque le veo un gran futuro, que va a estar haciendo cosas muy divertidas, y yo que no paro arriba del escenario. Músicos en vivo y bailarines marplatenses. También una puesta de luces, pantallas y sonido con el que vamos a hacer un mega show.

Estamos de martes a domingos y en enero empezamos a agregar doble función, así que estamos felices.

Dijiste en una entrevista que bajás dos kilos por show. ¿Cómo hacés para mantenerte cuando no estás sobre el escenario?

Sí, yo ya sé que estos tres meses son muy fuertes. Es como la vida de un deportista de alto rendimiento. Es muy agotador física y vocalmente así que trato de dormir todo lo que pueda, aunque obviamente hay muchas entrevistas y cosas que hacer por la mañana, así que a veces no puedo dormir todo lo que me gustaría. Pero cuando puedo duermo, me quedo callada para hacer reposo vocal, pero sabemos que el verano es muy movidito porque también hay premios y eventos en los que hay que estar y a la noche las funciones donde uno lo da todo. Son dos kilos de verdad, te chupás dos kilos porque hay mucha tensión, adrenalina y entregarle al escenario. Entre función y función me puedo comer algo liviano como una banana, no puedo tener una comida, pero ya sé que es así.

¿Cuál es el personaje que más te piden?

La gente me conoció y tuve popularidad por el personaje de Cristina, entonces alguno me asocia y me lo pide, pero cuando ven la obra les gusta todo, desde una Isabel Pantoja que hice este año, Tini Stoessel, Ángel Leiva, Cher, Liza Minnelli, entonces el público puede ir con una idea pero después llegamos llenos de show y de personajes, así que no te podría decir que eligen uno.

¿Cuáles son los personajes nuevos?

Y siempre alguno de la política. Este año Tolosa Paz, la Bullrich, la Carrió así que va a haber chistes para todos lados. De las divas de las canciones están todas, no falta nadie así que creo que tiene todos los condimentos para que el público se sienta super entretenido y vuelvan a sus casas con una sonrisa. El show termina con todos de pié, cantando y bailando como una fiesta.

El cupo en las salas está al cien por ciento pero por supuesto todo con los cuidados necesarios, todos con los barbijos, tomando temperatura y con equipos de gente limpiando y sanitizando la sala.

¿Es cierto que te dijeron que te dedicaras a otra cosa porque las mujeres no hacen reir?

Sí! y más de una vez, sobre todo cuando recién empezaba. Diecisiete años atrás era otra vida y otro mucho. Uno empezaba con la mochilita y la carpetita abajo del brazo, tenía ganas de mostrar personajes y mostrarle a la gente que traía esto de las imitaciones y los personajes y muchos colegas o productores me decían “las mujeres no hacen reír, no aportan chistes, no son cabeza de compañía. Vos mostrá el lomo y bailá” y uno lo naturalizaba. En eso mi marido me acompañó mucho, siempre me dio fuerza. Siempre digo que entre dos es todo más fácil.

Sin ir más lejos, Tita Merello y Niní Marshall fueron mujeres de humor

Esas mujeres son palabras mayores, que en su época fueron totalmente pioneras, de avanzada y lo que hicieron hoy sigue vigente. A Tita Merello la imito porque es una mujer que admiro muchísimo.