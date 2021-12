Flavio Mendoza contó que tiene un nuevo amor

Este domingo se vivió un cargado y emotivo encuentro en el programa de Mirtha Legrand. Ahora conducido por su nieta Juana Viale, el almuerzo clásico de la televisión argentina reunió a Flavio Mendoza, Claudia Fontán, Marcelo Mazzarello y Flor Vigna.

Cada uno ahondó en sus propios años y experiencias, aunque fue Flavio Mendoza quien sorprendió con una revelación que dejó descolocada hasta a la conductora.

El coreógrafo fue con motivo de hablar de su regreso de “Stravaganza” a los teatros y la temporada de verano. Sin embargo, cuando le preguntaron si volvería a ser padre en medio de todo este revuelo, el artista admitió que se encuentra en pareja y hay una posibilidad de hacerlo.

Sobre la paternidad: “Él me hace dar ganas. A principio me daba miedo porque con la pandemia la gente se peleaba por un papel higiénico. Pero ahora también me dio esa fuerza de ‘puedo traer otro hijo que haga bien a este mundo’. Estoy buscando el otro costado.”

“Hace mucho que estoy en pareja, pero nadie lo sabía”, afirmó el creador de Stravaganza y sorprendió a la conductora. “¿Y hace cuánto?”, le preguntó la nieta de La Chiqui. “Desde hace un año”, precisó el invitado.

“Nos conocimos por las redes sociales. Me hablaba por TikTok. Me escribió una vez por ahí y me decía: ‘¿el pelo del nene es de verdad?’. Y yo pensaba ‘¿no sabe quién soy?’. Lo invité al teatro, empezamos a hablar, y me di cuenta que realmente no sabía nada del ambiente”, sostuvo.

Flavio contó que su pareja no conoce a las celebridades de la televisión y que ese es el atractivo más grande que encontró.

El coreógrafo explicó que su pareja es militar y trata de mantenerse lejos de la exposición pública. “Él no sabía quién era yo porque en ese momento estaba en una fuerza, donde estudiaba, trabajaba y vivía”, sentenció.

¿Quién es el novio de Flavio Mendoza?

El nuevo novio de Flavio Mendoza se llama Waldo Gómez, es entrerriano. El coreógrafo y el joven se conocieron por medio de TikTok.

La primera cita fue el teatro, donde Flavio estaba ensayando un espectáculo. “Es la persona más sana y dulce”, dijo el creador de Stravaganza hace unos meses cuando confirmó el romance.