El emotivo momento que vivió Flor Vigna con Juana Viale

Este domingo, Juana Viale recibió a sus invitados en una ceremonia para conversar de todos y hacer un cierre del 2021 donde los artistas vivieron una nueva montaña rusa de emociones.

En una mesa que convocó a Claudia Fontán, Flavio Mendoza, Flor Vigna y Marcelo Mazzarello, donde cada uno ahondó en sus proyectos recientes y lo que viene para el próximo año.

Aunque fue Vigna quien vivió un emotivo momento cuando fue consultada por Juana bajo el tópico de la noche.

La artista, que hace algunas semanas presentó “UY!”, su tema debut en su carrera musical, fue la protagonista de un momento íntimo y muy sensible.

La cantante relató un momento en que recordó a su madre y lo que ella le dejó a su vida.

El tópico: cuál es el balance de su año. Fue en ese momento donde Flor Vigna encontró su costado más emotivo y relató una vivencia personal.

“Ayer cuando estaba viajando al show, que hice en la Sala Siranush, me acordé de algo. Mi mamá me llevaba cuando tenía 17 años a trabajar ahí. Íbamos en bicicleta. Y ayer hice el mismo camino... me emociona pensarlo”, detalló.

Vigna remarcó que su mamá fue siempre un gran ejemplo para ella.

Flor Vigna presentó su sencillo debut "UY!" que ya recolecta más de 3 millones de reproducciones.

“Mi mamá luchó mucho en su vida y me regaló a mí esa forma de pensar... de renacer todo el tiempo y desafiar lo que te tocó e ir a buscar tu propio destino”, añadió, con lágrimas en los ojos.

La confesión sobre su carrera

Claro que uno de los temas principales de conversación de la noche fue su debut en la música. La artista decidió patear el tablero actoral y emprender su nuevo camino como artista independiente.

Así es que Juana Viale quiso ahondar en su nuevo tramo laboral, aunque las expectativas fueron completamente diferentes a las esperadas.

“No me está rindiendo económicamente”, reveló Vigna, quien utilizó todos sus ahorros para la creación de su primer video y de los que vendrán en el futuro.

Vigna admite que el trabajo independiente es un camino difícil pero que vale la pena.

Y aunque reveló que en la actuación le iba bastante bien, ya no era la profesión que quería alimentar. “Eran proyectos que no me llenaban, llegaba a casa cansada, pero no me pasaba nada con eso”, destacó, sin mencionar cuáles fueron esos trabajos que aceptó sin el entusiasmo que le hubiese gustado sentir. “Igual necesité que me llamen de muchos lugares porque de todo eso aprendí, yo fui tomando cosas de todos los lugares por los que pasé”, hizo la salvedad.

“Estaba desesperada por hacerlo, era ahora el momento, lo elegí y me lo tengo que bancar porque soy millonaria de vida”, declaró.