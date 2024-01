En la previa de su cumpleaños, Juli Poggio eligió el top más pequeño para el Debate

Hace muchísimos años que Julieta Poggio trabaja dentro de la farándula argentina, pero nunca fue tan reconocida como el día de hoy. El hecho de que haya sido de los tres finalistas de Gran Hermano, al convirtieron en una de las personas con mayor influencia en las redes sociales y en la televisión.

El día de hoy, 9 de enero, Juli cumple 22 años y su cara aparece en todos lados donde sea que vaya. En la actualidad se dedica expresamente a las redes sociales, pero su influencia debido a GH no para de estar presente.

Muchos medios de comunicación y cuentas de Instagram quieren tenerla charlando y trabajando para ellos, por eso la joven hoy se mantiene a si misma y no para de crecer. Uno de sus proyectos más grandes es el que tiene con el Debate de Gran Hermano, programa donde es una de las panelistas.

El día de ayer se presentó ante las cámaras con todas las ganas de llamar la atención y optó por un look sobrio pero llamativo por su cumpleaños que llegaba algunas horas después. Este look lo mostró en su cuenta de Instagram donde expresó: “Muchos me conocieron a mis 20 años y hoy orgullosa de mis 22 años puedo estar trabajando de lo que amo en el lugar donde todo empezó”.

"Fuera malas vibras"

El look pre cumpleaños de Julieta Poggio

En las fotos, la influencer posó con total delicadeza y sensualidad con un conjunto total black. Para la parte de arriba se limitó a un top estilo bikini en colo negro, abajo su prenda elegida fue una falda negra de tiro bajísimo con detalles de brillos en plateado.

Los detalles los impuso con unos guantes largos que superaron sus codos y le dieron el toque formal al atuendo. Además, usó su cabello suelto y le sumó una boina de cuero en el mismo color que sus prendas de ropa. Para el calzado, completó la indumentaria con unas botas de charol larguísimas que estilizaron la parte de abajo de su cuerpo.

En cuanto al maquillaje, Julieta Poggio fue por el clásico que casi siempre utiliza. Para los ojos mucho rimmel en las pestañas y, en los labios, un color marrón oscuro.