El secreto de una mujer de 82 años: “Tengo sexo tres veces a la semana”

Hattie Retroage, tiene 82 años y es una mujer que se describe a sí misma como como una cougar. Además, es escritora y coach de relaciones y sexual.

Según aseguró la señora, nunca ha sido rechazada sexualmente y describió que el secreto para mantenerse joven es tener sexo tres veces a la semana y el amor propio. “Hay que practicar amar y apreciar a tu cuerpo para mantenerlo activo después de la menopausia”, indicó.

Hattie, de 82 años, super sensual. gentileza

La señora dio una entrevista exclusiva para Mirror Online, en donde contó que además de ser abuela y mamá, es escritora y coach sexual.

Hattie, de 82 años gentileza

“Nunca he conocido un hombre que no me desee. Les digo desde antes que quiero conocerlos para sentir la química. Vamos por un drink y si la química es correcta vamos a mi apartamento. Sino solo nos dejamos”, dijo.