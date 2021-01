El Polaco desmintió los rumores del embarazo de Barby Silenzi

Luego de lo que parecía una escandalosa ruptura y una aun más rápida reconciliación, con apenas 15 días después, Barby Silenzi y El Polaco despertaban por todos lados rumores de un embarazo en el que se venía un segundo bebe. Ambos ya son padres de una pequeña llamada Abril, que todavía no cumple un año.

Pero el ex participante de MasterChef Celebrity estuvo en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, y dejó más que en claro que ni siqeuiera está cerca de sus planes un nuevo retoño. “Lo dije en joda porque estaba buena la foto y entonces le puse ‘se viene el varoncito’ como un chiste”, explicó El Polaco respecto al alboroto que se había generado en redes por su comentario.

La foto que encendió las alarmas.

El Polaco y Barby con Abril, su primera bebe juntos.

“Se cerró la fábrica por un tiempo, y creo que definitivamente. Estamos bien así”, terminó afirmando el cantante, quitando todo tipo de esperanza para agrandar la familia.

¿Familia en el futuro?

Cuando se le consultó respecto a un futuro con una familia más grande, dijo sin dudarlo: “No, estamos bien así: yo tengo tres hijas y ella tiene una. Son cuatro nenas. Está perfecto. Todas nenas en casa, ¿eh?”.

La familia que han armado incluye a Sol, su hija mayor, que tuvo junto a Karina La Princesita, Alma, fruto de su relación con Valeria Aquino, Abril, su hija menor con Silenzi, y por otra parte está Elena, la hija que Barby tuvo con el ex Gran Hermano Francisco Delgado.

La familia, en donde solo falta Elena, la hija de Silenzi.

“¿Y no tenés ganas de tener un varoncito?”, le insistió el periodista. “Ya no. No pruebo más”, determinó el cantante y resignado contesó: “Seguramente sale una nena más”. Después, ya riéndose le dijo al periodista: “¡Ya empecé a caminar, mirá!”, refiriéndose a lo nervioso que lo ponen estos temas.

Y sobre los mismos rumores que surgen entre murmullos y por las redes, El Polaco dijo: “Pero mientras la gente se divierta, es un placer. ¡Que se entretengan! No hay problema”.