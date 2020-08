El padecimiento de la novia de Fantino al tener coronavirus: “Este bicho me la hizo parir como nunca”

Hace algunas horas, Alejandro Fantino compartió un video donde habló de que se curó del coronavirus: “Ya les contaré cómo fue todo. Gracias a Dios en mi caso fue muy bien pero ya les contaré qué se siente tener esta enfermedad. Realmente no es fácil. Pero se los voy a contar personalmente cuando esté al aire”, dijo en Instagram sobre cómo transito el virus.

En la misma red social, su novia, Coni Mosqueira contó sobre los síntomas y el estrago del paso del virus en el organismo. La modelo, y pareja de Alejandro Fantino, instó a todos a cuidarse y a no minimizar la enfermedad. “Fue la semana más dura que me tocó vivir”, señaló.

Luego de que el conductor de América anunció que tenía coronavirus, Coni Mosqueira contó que también había contraído la enfermedad. “Estoy muy bien, sin síntomas, aislados como corresponde y siguiendo las indicaciones de mi médico”, dijo en ese momento la modelo de 26 años.

Diez días después, y luego de que el conductor de Fantino a la Tarde (América) contó que recibió el alta y que pronto volvería a su programa, Coni se volcó a Instagram para hablar de cómo vivió y vive el paso del Covid-19 por su organismo, y dista mucho de sus primeras declaraciones sobre el tema. “Pensaba que no me lo iba a agarrar, o que si me lo agarraba iba a ser asintomática, o que la iba a pasar como una gripe normal. ¡Pero no! Ya puedo contarles que fue la semana más dura que me tocó vivir”, arrancó escribiendo la modelo en la publicación que compartió y acompañó con una serie de fotos junto a Fantino y uno de sus perros.

Luego explicó: “No tengo ninguna complicación preexistente, me alimento sano, hago deporte, soy joven, tengo 27 años, no fumo, no bebo, y así y todo, este bicho me la hizo parir como nunca”, indicó.

Y agregó: “Tuve dolor de cabeza y dolores corporales como nunca tuve antes. Dolores en músculos que ni siquiera sabía que existían. Me dolían las cervicales, la espalda, la nuca, el ciático, la cintura, las costillas , las piernas, los ojos... tanto que no soportaba ni la pantalla del celular, ni la tele ni la misma luz del velador. No tuve fiebre en ningún momento, pero si mucho miedo, mucha incertidumbre, uno piensa que no es nada, pero cuando lees el ‘detectable’… me asusté muchísimo”, señaló la joven oriunda de Bahía Blanca que inició su carrera en el modelaje de la mano de Pancho Dotto.

Interesada en que todos entiendan la importancia de no minimizar la situación que ataca a la salud, profundizó: “El saber que tenés adentro tuyo el virus que tiene atemorizado a todo el mundo y que mató a tanta gente, y la incertidumbre de no saber cómo miércoles puede reaccionar en tu cuerpo. Arranque sin síntomas, pensando que iba a ser asintomática. Pero en el día 3 arrancaron los dolores y cada vez más fuertes. Y mucho cansancio, agotamiento extremo, Todavía sigo teniendo dolores leves, pero ya en plena curación y sintiéndome cada día mejor. Cuídense. No es joda y si les pasa a descansar, dormir y pensar en cosas lindas y luminosas hasta que se vaya. usen tapabocas, lávense la manos, mantengan la distancia social”, pidió.

Por último, dijo: “Y gracias a todos por preocuparse y sus lindos mensajes, ¡cargan de energía! Cada mimo que se le da a alguien enfermo es regalarle energía que le hace bien. Tirar buena onda y lindos augurios solo mejora a quien lo tiene. Acá seguimos, descansando, comiendo bien, y escuchando más mantras que nunca. gracias por todo y de todo se aprende. No quiero asustar, solo cuento mi experiencia. Les mando un beso grande y gracias de nuevo”, concluyó su posteo Coni Mosqueira.