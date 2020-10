El “Mono” de Kapanga recordó con nostalgia su romance con Andrea Rincón y dijo que ahora son buenos amigos

Luego del debut de “MasterChef Celebrities” la noche del lunes en la pantalla de Telefé, muchos de sus participantes volvieron a los medios, en especial aquellos que no hacen televisión y se dedican a otras ramas culturales.

Es el caso de Martín Fabio, más conocido con el Mono de Kapanga que, en comunicación con “Intrusos” (América) se refirió a cómo se sintió en el primer programa del reality en donde, luego de le devolución del jurado a su plato, se lo vió como cansado y superado por la situación.

También el equipo de panelistas de América aprovechó la situación para consultarle al cantante sobre su relación con Andrea Rincón en 2017. Adrián Pallares consultó: “¿Sentiste que en algún momento estuviste muy expuesto por una relación y quisiste correrte?”.

Fabio contestó: “Sí, te asustás un poco. Yo no estaba acostumbrado a esa sobreexposición, a que me sigan”. Inmediatamente Débora D’Amato agregó: “Para que la gente entienda: él tuvo una relación corta con Andrea Rincón y todos la supimos con un beso en los Martín Fierro. Esa situación los expuso mucho. ¿Qué aprendiste de eso?”, consultó.

El Mono respondió: “Sí, (la exposición) fue a partir de eso. Antes no me había pasado. Lo que duró estuvo buenísimo. Con Andrea hablamos cada tanto. La llamé por el cumpleaños, ella me llamó por mi cumpleaños. Y hablamos el otro día, que fue a cantar (al Cantando). La felicité porque cantó muy bien y me sorprendió. Es una buena chica y se merece lo mejor”, finalizó el cantante que forma parte del primer grupo ganador del MasterChef liderado por Federico Bal.