El infernal video de Brenda Asnicar mientras se duchaba: casi muestra todo

Brenda Asnicar, una de las artistas más audaces en el medio, ha conquistado tanto con su personalidad como con sus estilos y contenido en las redes sociales. Conocida por su papel en “Patito Feo”, ahora su música es reconocida al instante con solo escuchar los primeros acordes.

Después de su participación en la exitosa serie juvenil, la carrera de esta talentosa artista continuó en ascenso. Siempre ha mantenido viva su pasión por la música, y en estos días se encuentra preparando nuevo material para agregar a su colección.

En medio de su arduo trabajo, Asnicar se tomó un momento para compartir un provocativo video en el que aparece duchándose, desafiando los límites de Instagram y dejando a todos sorprendidos.

La artista tiene 1.2 millones de seguidores en esta red social, a quienes deleitó con una imagen sensual por demás.

Asnicar subió el video a sus historias en el que se la puede ver completamente desnuda, en la ducha y cubriéndose los pechos solo con sus manos para evitar que Instagram la censure.

De fondo, la artista musicalizó el video con “Agüita”, el tema que el grupo Ráfaga hizo conocido y que Brenda baila muy contenta mientras se baña.

Brenda Asnicar

Brenda Asnicar desde el Amazonas ecuatoriano.

Brenda Asnicar habló de los mensajes melosos con Mariano Martínez en redes

Brenda Asnicar disfrutaba de un almuerzo al aire libre en la ciudad de Bueno Aires, cuando el notero de LAM la sorprendió para hacerle algunas preguntas. La joven actriz respondió muy simpática a cada una de las consultas del periodista y habló sobre el ida y vuelta en Twitter con Mariano Martínez.

Días atrás, ambos se halagaron sus fotos de perfil en esta red social, lo que para muchos fue un indicio del comienzo de una relación. Es que tanto Brenda como Mariano aún no han hecho pública alguna relación sentimental, por lo que para la prensa ambos están solos.

La última pareja pública de Asnicar fue el estadounidense, Adam Justin, con quien en enero fue al programa de Germán Paoloski. Pero después poco se supo de esta relación.

Por lo que al verla, el notero le preguntó si entre ella y el actor pasaba algo. “Lo adoro (a Mariano Martínez), trabajé con él en Los únicos. Con Nico Cabré también. Es un divino, tenemos muy buena onda, y como le dio like a mi nueva foto yo le dije que me encantaba su foto también. No hablaba con él hace un montón de tiempo”, explicó al respecto.

Acto seguido, el notero le consultó si estaba soltera y entre risas ella contestó: “No sé, ah re”. Luego, poniéndose un poco más serie, se preguntó: “¿Qué es estar soltera? Civilmente estoy soltera”.

Queriendo ir un poco más allá, el periodista indagó si estaba relacionándose con alguien, y ella arrojó: “Estoy relacionándome con un humano pero no es Mariano (Martínez)”.

Brenda Asnicar en redes.

Todo el glamour de Brenda Asnicar en su última sesión de fotos.

Brenda Asnicar y una jugada producción en un hotel de Buenos Aires

Brenda Asnicar

