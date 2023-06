Brenda Asnicar se filmó de frente y dejó cerca de la cámara su delantera que se alcanzó a ver

Luego de su estadía en Colombia, Brenda Asnicar se encuentra de nuevo en la Argentina y aprovecha su tiempo en Buenos Aires a pleno.

Desde su salto al estrellato en la tira de Patito Feo, la actriz de 31 años exploró todas las posibilidades del mundo del espectáculo, desde cantante hasta productora musical.

Alejándose temporalmente de lo artístico, Asnicar incursionó en lo empresarial, con el lanzamiento de su propia marca de ropa interior, de la que fue su propia modelo numerosas veces.

Brenda Asnicar posó cerca de la camarita.

Actualmente, con muchos proyectos en mente, Brenda Asnicar se destaca como influencer en redes sociales, al compartir parte de su día a día, viajes, comidas, salidas y hasta producciones de sus looks.

Sus fotografías generan mucho de qué hablar y reciben gran atención entre los internautas, de los que ya tiene más de 1.3 millones que le suelen regalar elogios y likes a montones.

Recientemente, en sus stories de Instagram, donde ha acudido varias veces en el último tiempo, Brenda se filmó cerca de la cámara, a modo de selfie y dejó ver su escote abierto.

La famosa estaba sentada vistiendo un vestido verde con detalles en colores oscuros mientras jugaba con poses y sensualidad para que sus seguidores no pierdan la costumbre de verla tan hermosa como siempre.

Brenda Asnicar habló de los haters

Si bien tiene la suerte de ser una de las actrices más queridas en redes sociales, Brenda Asnicar no siempre ha disfrutado los comentarios de los fans.

Brenda suele padecer de mensajes desafortunados y críticas a través de las redes sociales, lo que se conoce como “haters”. Con mucha exposición desde su juventud, la actriz debió lidiar con las opiniones de los demás, pero aseguró que ahora ya no le afectan.

“Gracias a dios no recibo tanto hate, como he recibido en otros momentos por cómo te ves, tu cuerpo, si estás flaco, si no estás flaco. Esas cosas en algún momento sí me dolieron, pero también me enseñaron de mí”, confesó la semana pasada en “Noche al Dente”.

