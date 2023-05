Brenda Asnicar relató una rara conexión que tuvo con su bisabuela muerta: “Me puse a llorar de la emoción”

El pasado jueves Brenda Asnicar fue parte de la Noche al dente, el programa que conduce Fer Dente en America Ahí, además de contar sobre sus proyectos de vida y de cómo ha sido su carrera, sorprendió a todos con una rara conexión.

Rumbo a grabar su segundo disco, Asnicar contó cómo fue el momento en el que se contactó con la mamá de su abuela muerta, es decir, su bisabuela.

Desde que Brenda Asnicar interpretó a Antonella en Patito feo, su carrera creció y no paró de trabajar, sea como modelo, actriz o bien en el rubro musical.

Entre tantas cosas de las que habló la artista de 31 años con Fer Dente, estuvo la posibilidad de ser parte de concurso como ya se ha visto a otras famosas: “No podría ir a un concurso en la televisión, no podría estar en el Bailando, por ejemplo, porque no me banco el conflicto. Para mí sería un desastre emocional”, aclaró.

En el plano familiar, Brenda siempre ha declaro ser muy cercana y por eso, sabiendo sobre esto, Dente le pidió que cuente sobre ello: “una vez, cuando era chica, vi a mis papás dándose un beso y decidí atarlos para que no se separen nunca”.

Además, agregó que tenía un fuerte lazo con su bisabuela a la que hacia asustar constantemente: “Era muy traviesa, siempre andaba en el hospital porque me pasaban accidentes, y me siguen pasando, hace poco me corté un dedo con un cuchillo cortando una torta congelada”.

Tras pasar por sus relaciones amorosas, un casamiento y un divorcio, Brenda y Fer Dente hablaron de una de las situaciones más espeluznante en la vida de Asnicar: “Cuando me separé me fui a la costa y me encontré con una señora experta en ángeles. Me dijo que ella me iba a decir una fecha y que le dijera si tenía algún significado para mí. Y me dice: ‘9 de julio’, comenzó.

Luego, confesó que quien le mandaba señales era su bisabuela: ‘Es el cumpleaños de mi bisabuela’, le contesté y ahí mismo me dice que le estaba hablando Mari, que era la abuela de mi mamá. Y ella me dijo que yo no estaba siguiendo su legado”.

“En ese momento me puse a llorar de la emoción y después me di cuenta que tenía razón, yo me había separado para enfocarme en mi carrera, para hacer mi música, y por eso mi discográfica se llama Bandida Records, porque ella me decía así, bandida”, cerró Brenda, para asombro de todos.

