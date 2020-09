El fin del gran legado K: Las Kardashians se despiden de su reality tras 20 temporadas

Kim Kardashian anunció a través de su cuenta de IG que el final del reality familiar que la lanzó a la fama llegará en 2021. Con 19 temporadas encima, la familia ha sabido explotar como pocos la sobre exposición de la intimidad. “Keeping up with the Kardashian” fue el reality show que revolucionó al mundo.

“Le decimos adiós a Keeping Up With The Kardashians”, escribió en su posteo la millonaria empresaria a sus más de 188 millones de seguidores.

“Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas y cientos de spin-offs, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han seguido durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos”, escribió para recordar los innumerables momentos que compartieron con el público.

“Gracias a las miles de personas y empresas que han sido parte de esta experiencia y, lo más importante, un agradecimiento muy especial a Ryan Seacrest por creer en nosotros, a E! por ser nuestro socio y a nuestro equipo de producción en Bunim / Murray, que ha pasado incontables horas documentando nuestras vidas”, agregó.

Su hermana Khloé, compartió también el comunicado oficial, pero agregó al pie de foto un mensaje de amor a todos los fans: “Estoy muy agradecida con todos los que nos han apoyado y han estado ahí todo el tiempo. Estoy demasiado emocionada para expresarme completamente en este momento. Mi publicación cursi llegará pronto. El cambio es difícil, pero también necesario a veces. Los amo a todos. ¡Gracias por los recuerdos!”.

Estrenado en 2007, “Keeping Up With the Kardashians” volvió a Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner y Scott Disick en estrellas internacionales.

Los fanáticos enloquecieron. No solo seguían cada una de las peleas y dramas familiares, sino que el programa se convirtió en fuente de tendencias. Lo que ellas usaban, lo que proponen, se convertía en viral en pocos días. Gracias al éxito del programa producido y transmitido únicamente por E!, las hermanas pudieron llevar a cabo emprendimientos como marcas de ropa, bolsos, cosmética y videojuegos. También fueron protagonistas de diversos programas que surgieron a raíz del show. Como “Kourtney and Khloe Take Miami”, “Kourtney and Kim Take New York”, “Khloé & Lamar”, “I Am Cait”, “Rob&Chyna” o “Life Of Kylie”, por nombrar algunos.

A 13 años de su primera aparición en pantalla, las hermanas no han dejado de sorprender y cambiar… cambiar mucho. Y con gran ayuda del bisturí. Aca una foto del 2007 junto a una de 2020, con todas sus intervenciones y donde han llegado en la actualidad.