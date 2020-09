La terrible cuarentena de las Kardashians: depresión, llantos y muchas videollamadas

Como todas las personas en el mundo, la familia Kardashian, debido a la pandemia por el coronavirus, pasa sus días aislados y con la incertidumbre de no saber cuándo volverán a encontrarse en un gran evento familiar.

Sin fiestas ni viajes, ni moda ni glamour, las exuberantes morochas pasan sus días en pijamas y ropa deportiva. El maquillaje también se redujo y los tacones quedaron guardados en el vestidor.

A través de su reality “Keeping up with de Kardashians” en E! Entertainment Kris Jenner tomó la iniciativa y convocó a toda la familia a una reunión virtual: “Va a pasar un tiempo hasta que nos volvamos a reunir para una gran cena familiar, así que decidí reunir a toda la familia y hacer una videollamada”.

La manager general de la familia, como en un matriarcado fue artífice de diversos encuentros virtuales, en los que estuvieron: Kim Kardashian, Kendall Jenner, Khloé Kardashian y Scott Disick, entre otros protagonistas del show.

“Estamos en otra semana de cuarentena”, comentó la ex mujer de –hoy– Caitlyn Jenner y dio comienzo al gran encuentro de la familia: “Todo es difícil y es como “¿cuánto tiempo más va a durar y qué está pasando realmente”, reflexiona en un encuentro al que todos asistieron con su ropa de dormir.

“La extraño, me siento tan mal porque está sola y ha estado en ese apartamento por… no sé, dos meses, debido a su fractura”, comentó Kris acerca de su madre MJ (Mary Jo Campbell), a quien no puede ver por el aislamiento. También reconoce que el confinamiento la está perjudicando mentalmente: “No sé ustedes, chicos, pero tengo días buenos y días malos por no poder verlos en persona. Y me pone muy triste”.

La nueva temporada del reality familiar muestra la cara más dura del día a día de las estrellas en una época difícil e impensada como el confinamiento por el virus COVID19.