El especial saludo de Susana Giménez para su amigo Marley

Susana Giménez por estos días se encuentra en Punta del Este recuperándose de su internación por coronavirus, pero se mantiene actualizada con lo que está sucediendo en Argentina. En el Día del Amigo, la famosa se sumó a la campaña de Telefe, enviándole un saludo a Marley. Aunque está lejos y pasando por un momento complicado de salud, se mostró muy cercana y conectada con sus amigos.

El canal de Tv, Telefe lanzó una campaña especial por el día del amigo, en donde diferentes figuras del canal se enviaban mensajes de voz saludándose. El tema es que quién los escuchaba los ponía en velocidad x2, por lo que se entendía poco, entonces expresaban “si vas a escuchar a un amigo, que sea en tiempo real”. Luego de escuchar nuevamente el audio en velocidad normal, compartían el mensaje “en el día del amigo, que los mensajes no pasen volando”.

Así, en el caso de Marley y Susana Giménez, que son amigos hace muchos años, y compartieron varios viajes juntos, la que envió el audio fue la diva. «Hola Marley amigo querido, ¡feliz día! ¿Cómo estás?», comenzó el mensaje que grabó la conductora de Telefe. Luego continuó diciendo «tanto tiempo que no nos vemos, hablamos pero no nos vemos, que no nos damos un abrazo». Por último, cerró expresando “feliz día amigo querido. Un beso grande. ¡Te quiero!”.

Cuando Susana pudo regresar a su casa, tras su internación por el covid-19, subió un posteo y Marley se lo comentó. El padre de Mirko expresó “Que alegría Su! Te amamos!”. Además, días antes, el conductor había compartido un tierno mensaje junto a su hijo, deseándole una pronta recuperación a Susana. “Te quiero mucho, mejorate”, fue el mensaje que le mandó Mirko a “la tía Su”.

Aunque Susana hizo su aparición en esta campaña de Telefe, hace unos días Lío Pecoraro, en el programa Todas las Tardes, había contado que “este año no hay lugar definitivamente para la diva en la televisión argentina”. Además, agregó que el formato es muy caro de sostener, por lo que “lamentablemente a Susana no le permite entrar en la grilla”.