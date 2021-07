El descargo de Nati Jota tras las críticas por compartir una foto íntima de un jugador de la Selección

Luego del triunfo de la angustiante definición por penales y posterior pase a la final de La Copa América, la Selección Argentina festejó eufóricamente en el vestuario. Tras la difusión de los videos de la celebración, Nati Jota se percató de la presencia de uno de los jugadores más populares en redes sociales, Joaquín “el Tucu” Correa y publicó un tuit con dos imágenes del jugador en slip.

“Un poco de Tucu en bolas para descomprimir”, fue el título del posteo de la influencer que no pasó inadvertido ni para sus seguidores ni para el resto de los internautas, quienes, lejos de admirar la figura del futbolista, acusaron a Nati de “sexualizar” y de “cosificar” al jugador de la Lazio.

“Si te sexualizan a vos con mucha razón haces un escándalo y no te dan los dedos para tuitear enojada, porque justamente está mal. No hagas lo mismo, no te rebajes a ese nivel”, escribió una usuaria. “Nati esto a la inversa no estaría piola”, destacó otra tuitera, dando a entender que a un hombre lo cuestionarían por subir la foto de una mujer en ropa interior.

El descargo de la periodista.

Ante la avalancha de críticas, la periodista realizó un descargo totalmente enfurecida: “Me tienen tan harta. Subo una foto del Tucu en ropa interior que subieron ellos. Y me cuestionan que después me quejo de que suben algo mío. 1) ¿saben la cantidad de comentarios que recibo de mis tetas o mi orto y no digo nada? 2) ¿no les da para entender que es distinto?”, fue el primero de los mensajes de justificación.

¿Vos pensás que el Tucu sufre o se siente inferior o algo así porque yo digo que está bueno? ¿Pensás que le incomoda o le da miedo? ¿O algo así? Dejen de defender pelot... como excusa cuando en realidad solo quieren atacar a las mujeres o subestimar la lucha”, sentenció Jota.