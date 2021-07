El Chato Prada y Lourdes Sánchez románticos en Mendoza, entre vinos y una propuesta de casamiento

El Chato Prada y Lourdes Sánchez pasan días espectaculares en Mendoza. Con la montaña de testigo, el productor aprovechó y le propuso matrimonio a la bailarina.

En más de una oportunidad, la conductora manifestó su profundo deseo de casarse con el Chato. Si bien son súper felices junto al hijo que tienen juntos, Valentín, a ella le encantaría formaliza su relación. Sin embargo, en este último tiempo ella afirmó que ya no siente ese inmenso deseo de casarse. Al menos, no con esa intensidad. ¿El motivo? Se cansó de insistirle a su pareja y contó que se resignó. “Es algo por lo que yo luché un montón y nada, me ganó por cansancio que no me voy a casar”.

Ahora, fue él quién dio la sorpresa y le propuso casamiento, en un posteo de Instagram. El productor compartió una tierna foto abrazando a la mamá de su hijo al aire libre durante sus vacaciones en nuestra provincia y le hizo una pregunta que sorprendió a todos:”¿Nos casamos?”, escribió junto a la postal.

Pícara, ella no aceptó inmediatamente pero dejó la puerta abierta. “¿Tengo que contestar ya?”, respondió.

Así mismo, podemos ver publicaciones en las redes sociales de la pareja donde disfrutan junto a su hijo de las bellezas mendocinas.