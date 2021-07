Falleció Marta, la madre de Ricardo Fort

Mucha tristeza en la familia Fort. Murió a los 86 años, Marta, la mamá de Ricardo. Según pudo saber Teleshow, la también cantante lírica falleció esta mañana por una arritmia. Estaba internada desde hacía dos años y medio como consecuencia de un ACV.

Marta Campa, como era el verdadero nombre de la abuela de Martita y Felipe Fort se encontraba en el centro de rehabilitación Basilea, ubicado en la calle Solís, en el barrio de Monserrat. Madre además de Jorge y Eduardo, se había casado con Carlos Fort, el heredero de la reconocida fábrica de chocolates, quien falleció hace más de una década.

Falleció Marta Fort Web

Según destacaron algunos allegados a la familia, las causas de su partida estaban ligadas a su edad, más que a un cuadro en particular. “Ella tenía marcapasos ya hace varios años y tuvo un paro cardíaco del que no pudo salir”.

Como consecuencia de los protocolos vigentes por la pandemia, no estaba pudiendo recibir demasiadas visitas de su entorno.

En enero de 2019, Marta fue internada por una trombosis pulmonar. Por esos días estuvo en el Hospital Italiano alrededor de tres semanas en coma farmacológico. Luego le detectaron un coágulo de sangre alojado en un sector de los pulmones. Fue por eso que no pudo estar presente en la fiesta de 15 de su nieta. Hasta ese momento la mujer se encontraba activa. Incluso concurría asiduamente a la fábrica ubicada en el barrio de Almagro.

Cuando le preguntaban cómo lograba mantenerse activa compartía su fórmula: “El secreto es que cuando vos caminas por el mundo y la gente te dice cosas, no hay que absorber la negación de los demás, las malas ondas no van. No podemos vivir de la negación del pasado porque no nos deja vivir el futuro y el presente”.

Aunque al casarse con Carlos dejó su labor como cantante, la música siempre la acompañó y fue de ella quien Ricardo heredó su amor por lo artístico.

En el 2007, tras la muerte de Carlos, el heredero y director hasta aquel entonces de la fábrica, Ricardo regresó a la Argentina, decidido al fin cumplir su sueño de ser famoso y que la gente lo reconociera. Así armó su propio reality show, del cual su madre formó parte en varias ocasiones.