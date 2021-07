¡Alerta de pareja! Sorprendieron a Zendaya y Tom Holland, los protagonistas de Spider-Man, besándose en su auto

Es uno de los mayores sueños de los fans, por eso en este fin de semana las redes enloquecieron cuando se hicieron virales unas fotos que muestran a Tom Holland y Zendaya en una situación que desborda intimidad. Los actores, que no se encontraban grabando para la nueva película de Marvel “Spider-Man: No Way Home”, fueron vistos dentro de un auto dándose un beso.

De hecho, en la secuencia de imágenes son bastante divertidas, pero dejó por las nubes a millones. Luego de salir de una casa, tras lo que parece una visita de la pareja a la madre de ella en el barrio de Silver Lake, en Los Ángeles, subieron a un auto donde se dio el esperado beso fuera de pantalla.

Los papparazis los pillaron en un semáforo en rojo, mientras él sostenía la cara de ella para acercarse a darle un beso. En otra de las imágenes, se les ve muy sonrientes y divertidos, lo que prueba que entre ellos el amor se ha unido a una fuerte amistad.

De hecho, más de una vez han hecho alarde de la fuerte unión que tienen, por lo que desde 2017 hay rumores de que podía surgir algo entre ellos. Es Zendaya quien le lee muchos de los guiones a Tom, ya que el actor padece de dislexia. Incluso suelen subir videos y fotos juntos a sus redes, pero hasta el momento no habían pruebas de nada nuevo en su relación.

La tercera es la vencida

Lo mejor de todo esto, es que ellos se convierten en la tercera pareja que surge de una película de Spider-Man. En 2001 surgió la primera pareja de la película dirigida por Sam Raimi: Tobey Maguire y Kirsten Dunst. Aunque se cuestionó mucho si era real o un montaje para promocionar la película.

El mismo director salió a explicar luego en una entrevista que estaba preocupado de que la relación afectara la película, ya que los actores terminaron antes de que finalizaran los rodajes. Pero ambos fueron profesionales y su vida personal ni se notó en pantalla.

Cuando se retomó con “El Sorprendente Hombre Araña” fue que surgió lo que sería una de las parejas preferidas del mundo de los super héroes. Andrew Garfield era el protagonista y Emma Stone interpretaba a Gwen Stacy, pero eran ellos en la vida real lo que derretía de amor a los fanáticos.

Comenzaron a salir en 2011 y cortaron en 2015, pero nunca se enfrió su relación de amistad y apoyo mutuo. Hoy, sin embargo, Emma ya está casada y hasta ha tenido su primer bebé con su pareja.

