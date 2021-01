Diego Poggi habló sobre la relación con su padre luego de confesarle que es gay

El periodista Diego Poggi se transformó en tendencia días atrás luego de hacer públicos una serie de mensajes que intercambió por WhatsApp con su papá, en los que le comentaba que era gay.

La revelación del periodista provocó gran impacto en las redes y en los medios ya que su progenitor no se tomó bien la novedad. Por el contrario, tuvo una reacción brusca para con su hijo que despertó solidaridades en distintas plataformas para apoyar a Poggi.

“Le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio con un chico y que me voy de vacaciones con él. Qué tipo agradable”, arrancó la serie de mensajes en Twitter que luego se viralizarían.

La respuesta fue taxativa: “Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvidate de que tenés papá”.

“Lamentablemente no es joda. En otro momento me hubiese puesto mal. ¡Hoy realmente me chupa un huevo!”, reflexionó el mediático y luego agregó: “Capaz que me arrepiento de haberlo subido en un rato. Pero sé que hay pibxs que pasaron o pasan por lo mismo. Lo único que importa es ser lo que quieran ser”.

El arrepentimiento de Diego Poggi revelado por Ángel de Brito

El conductor Ángel de Brito contó que se comunicó por privado y a través de mensajes con el periodista de TN y compartió las respuestas de Diego Poggi en su programa Los ángeles de la mañana.

“Hoy no lo volvería a escribir, exploté de la peor manera y no me di cuenta de la magnitud que tomó”, relatóel joven cronista. “Mi viejo es un buen tipo y no quiero que nadie le haga daño. Es un tema privado. Lo intenté hablar mil veces, pero él no lo quiso ver nunca. Hoy, con el diario del lunes no lo volvería a tuitear y espero que a más pibes y pibas les pueda servir lo que nos pasa porque es el primer lugar donde se discrimina. Tengo una hermosa y chiquita familia”.

Poggi luego fue a Instagram para dar algún detalle más sobre el momento que vive: “Para los que me preguntan: la respuesta de mi papá me sorprendió y la compartí en el medio de esa tristeza pero no fue mi deseo exponerlo. Espero que el tiempo nos permita reencontrarnos porque lo amo y sé que él a mí también”.