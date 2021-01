Diego Poggi criticó al Gobierno por las vacunas: “Nos prometieron 5 millones de dosis para enero y llegaron 600 mil”

Hace algunas semanas atrás, Diego Poggi se convirtió en noticia luego publicar una serie de mensajes en sus redes que intercambió por con su papá, en los que le comentaba que era gay y estaba de novio.

Su confesión causó gran impacto en el mundo virtual y en los medios ya que su progenitor no se tomó bien la novedad. Por el contrario, tuvo una reacción brusca para con su hijo que despertó solidaridades en distintas plataformas para apoyar al periodista.

“Le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio con un chico y que me voy de vacaciones con él. Qué tipo agradable”, arrancó la serie de mensajes en Twitter que luego se viralizarían.

La respuesta fue taxativa: “Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvidate de que tenés papá”.

Sin embargo, algunos días después, Ángel de Brito contó que se comunicó por privado con Poggi, quién se mostró arrepentido por mostrar el chat con su padre.

“Hoy no lo volvería a escribir, exploté de la peor manera y no me di cuenta de la magnitud que tomó. Mi viejo es un buen tipo y no quiero que nadie le haga daño. Es un tema privado. Lo intenté hablar mil veces, pero él no lo quiso ver nunca. Hoy, con el diario del lunes no lo volvería a tuitear y espero que a más pibes y pibas les pueda servir lo que nos pasa porque es el primer lugar donde se discrimina. Tengo una hermosa y chiquita familia”, señaló.

Y luego de este escándalo, el joven periodista volvió a ocupar el centro de atención al lanzar una fuerte crítica contra el Gobierno nacional quién, según dio a entender, no cumplió con la promesa de traer mayor cantidad de vacunas contra el coronavirus para este nivel del año.

“Nos prometieron 5 millones de dosis de Sputnik V para enero. Llegaron 600 mil. Un abrazo”, expresó ofuscado Diego.

El tuit trajo diversas respuestas por parte de sus seguidores, ya que algunos lo apoyaron y otros sacaron a la luz cuestiones políticas y su último conflicto con su padre.