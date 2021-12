Diego Poggi contra el descargo de Antonio Laje: “Prefiero creerle a las víctimas”

Este lunes, pasadas las 8 de la mañana, Antonio Laje abrió su programa en la pantalla de América y contó cómo pasó los últimos días en medio de las acusaciones de varias comunicadoras que los señalaron como maltratador.

En su descargo, el conductor comentó: “No tengo problema en pedir disculpas si alguien se sintió maltratado. Yo no exijo, me preocupa que las cosas salgan bien porque después se forman los mejores profesionales y los vienen a buscar de otros canales. Buenos Días América es una escuela increíble, pero no todos tienen por qué soportar la tensión de las cuatro horas”.

Luego agregó: “Nosotros probamos formatos, temas de espectáculos, pero no nos funciona a nosotros y eso no quiere decir que sean malos profesionales. Este es el trabajo, esta es la televisión, es exigencia, sí soy exigente. ¿Tengo mal humor? Sí, a veces tengo mal humor, pero de ninguna manera es maltratar”.

Las palabras de Laje rápidamente se viralizaron en las redes sociales y el primero que salió a criticar al conductor de BDA, fue una figura de Telefé quien no dudó en decir lo que pensaba.

Redes de Diego Poggi

Diego Poggi, usó Twitter para manifestar su descontento y falta de credibilidad al también piloto de avión. Todo comenzó a partir de un tuit de Claudio Savoia, comunicador del Grupo Clarín, que respaldó al supuesto maltratador y expresó: “Muy fuertes y conmovedoras, humanas, las palabras de @lajeantonio disculpándose si lastimó a alguien, abriendo el corazón, explicando las cosas. Busquen el video y véanlo”.

Sorprendido por el posteo, Poggi contraatacó: “Muy fuerte, poco humano y cero conmovedor es el maltrato a sus ex compañeros. Elijo creerles a las víctimas”, cerró el joven periodista.