El fuerte chat de Antonio Laje contra América que se filtró en vivo: “Este canal ya está hundido”

Antonio Laje, otra vez fue noticia a partir de un error que este lunes salió al aire de su programa, Buenos Días América. En el mensaje, criticaba a su canal.

Mientras el móvil de “Buenos días América” daba parte de un fallecimiento ocurrido en las vías del tren, se pudo ver por un instante al aire una conversación de WhatsApp.

Dicho mensaje de Antonio Laje decía: “Y sí. Lo va a liquidar. No sé qué programa estará. Igual este canal ya está hundido. Si vos no sabés explicarte a dónde ir, no me grites”.

El chat estuvo al aire solo unos segundos, pero fue tiempo suficiente como para que en Twitter los usuarios hagan captura y compartan.

El video llegó a manos de la producción de Jorge Rial, quien lo compartió en Argenzuela (C5N). El conductor mostró un recorte del momento.

En el video, se ve el chat de Antonio Laje con alguien de la producción de América, que salió al aire por equivocación. “Me dicen que salió al aire a las 8:44. ¡Salió al aire!”, expresó Rial.

Este escrito apareció en medio de las tensiones que se viven dentro del Grupo América por la renuncia de Viviana Canosa a su programa en A24, Viviana con Vos.

Y además, el canal está en vuelto en una incertidumbre por lo que ocurrirá con diversas figuras del canal, entre ellas, Alejandro Fantino.

Antonio Laje había sido noticia por sus críticas al lenguaje inclusivo

Durante una emisión de su programa, el conductor Antonio Laje fue muy crítico sobre la implementación del lenguaje inclusivo que anunció el Ministerio de Salud sus documentos.

Antonio Laje

“La educación de la Argentina está en uno de sus peores momentos y milagrosamente la Universidad en la Argentina sigue siendo de las más prestigiosas del mundo”, dijo.

“Si la prioridad de un Gobierno es que sus documentos oficiales vayan en lenguaje inclusivo, es de un populismo barato, berreta y muy inútil. Y en segundo lugar es un idioma que no existe”,

“La inclusión es tener la posibilidad de prepararte, acceder a un trabajo mejor, progresar, que tus hijos estén mejor que vos y no peor. Es una estupidez lo del lenguaje inclusivo”, agregó.

“Esto no incluye a nadie. Es una moda cada vez más pequeña en el mundo y que no sirve para nada y no incluye a nadie”, explicó.

“Si queremos incluir déjense de la estupidez de la “E” o “X” y pónganse a trabajar en lo que corresponde, que es educación. La única inclusión posible es educación”, añadió.

“Las palabras tienen femenino, masculino y es lo que hay, les guste o no les guste. Lo otro es un invento que sirve para hacer populismo barato y no sirve para nada”, concluyó.