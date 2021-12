Antonio Laje rompió en llanto al hablar al aire de las acusaciones de maltrato a excompañeras de trabajo

Antonio Laje estuvo en el ojo de la tormenta las últimas semanas luego de haber sido señalado por sus excompañeras como una persona violenta en el ambiente laboral. Finalmente, el periodista habló este lunes en su programa Buenos días América (América TV) y rompió en llanto al referirse a esta situación.

El conductor se excusó al decir que su forma de trabajar es “exigente” y aseguró que tiene el corazón “recontra partido” por este tema, ya que no solo lo afectó a él sino también a su familia.

Ante esta situación, eligió hacer su descargo a días de que salieran a la luz diferentes versiones en las que lo señalaban como responsable de la salida y del llanto de María Belén Ludueña, en su despedida del ciclo.

El conductor de América en la mira

Antonio Laje rompió en silencio tras haber sido acusado de “maltratador”

El periodista habló por primera vez del tema y se tomó algunos minutos del programa para aclarar la situación y dar su propia versión. “Para mí es dificilísimo hablar de ese tema. La verdad es que nunca imaginé que iba a estar en una situación así, pero yo soy esto. Ustedes me ven todos los días al aire, me acompañan, me acompañaron muchísimos años. Cosa que yo les agradezco muchísimo”, comenzó diciendo.

Y siguió: “Me hicieron crecer, crecer al programa y confiaron y confían en mí. Por eso es que yo necesito hablarles a ustedes. Después de toda una semana realmente durísima, insisto: nunca pensé que iba a pasar una cosa así...”.

“Uno aquí está acostumbrado a tocar distintos resortes de poder y siempre atento a que puede pasar algo...(pero) nunca pensé que con la violencia, con la virulencia, con la maldad y con la agresión de lo que estuve viviendo y viviendo mi familia durante estos últimos días. Yo tengo el alma destruida, la verdad que tengo el corazón recontra partido por lo que estuve viviendo”, comenzó su discurso el conductor el ciclo de América, entre lágrimas”, agregó.

Y sumó: “Hace muchos años que estoy en esto, hace más de 30 años, y ¿saben qué? No me importa llorar, me tocó crecer con los periodistas más exitosos y exigentes. Me tocó empezar a formar equipos. Empecé, como muchos, en radios truchas, pagando con un sueldo el espacio con amigos, trabajando gratis en radio, hasta que finalmente pude conseguir mi primer trabajo pago y empezar a crecer”.

Fue entonces, que se refirió directamente a las acusaciones en su contra: “Lo hice rompiéndome todo porque yo creo en el esfuerzo, creo en el mérito y yo creo en las exigencias. Yo no creo en los maltratos, la verdad que no, creo en las exigencias de mi carrera, donde fui avanzando y tuve la suerte, porque es un privilegio, de poder crear medios de cero, de poder formar equipo”.

Laje negó maltratar a sus compañeras de trabajo

Más adelante en su descargo, admitió ser una persona de carácter y negó ser maltratador. “Obviamente que tengo un humor, a veces, de perro y cuando las cosas salen mal me enojo, claro que sí. Porque quiero que salgan perfectas”, se excusó.

Y aclaró que en casos como que se corte un audio o que salga mal escrito un graf, lo enojan desde lo laboral: “No me enojo con una persona. No me enojo desde lo personal”.

Luego, se defendió luego de haber sido señalado como “maltratador”: “Les puedo asegurar que no hay ninguna denuncia sobre mí en ningún lado, ni en el canal ni en recursos humanos, porque no soy maltratador. Me puedo equivocar, puedo exigir. A veces exijo mal, pero de ninguna manera soy una personal maltratadora, tengo unos valores enormes”

“Este ataque feroz para destruirme y destruir a mi familia no tiene nombre”, añadió visiblemente molesto y dolido con la situación.