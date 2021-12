Antonio Laje: reunión clave en América TV por las acusaciones contra el conductor

Antonio Laje continúa en el ojo de la tormenta. Distintas excompañeras del conductor presentaron acusaciones en su contra por violencia y maltrato laboral. La renuncia de María Belén Ludueña y los comentarios de Romina Manguel, Fiorella Vitelli, Maite Pistiner y Eugenia Morea, consiguieron que las autoridades de América TV tomaran una importante decisión al respecto.

Ludueña renunció a Buenos Días América y mientras se despedía el viernes pasado, quebró en llanto. Esta despedida disparó una ola de denuncias de distintas periodistas y especialistas que formaron parte del ciclo conducido por Laje, uno de los presentadores más importantes de la señal. Los dichos de las periodistas también apuntaron contra la producción del programa.

Ante las múltiples denuncias, las autoridades del canal tomaron la decisión de llevar a cabo este viernes una importante reunión de Directorio en las oficinas del edificio de la calle Fitz Roy donde funciona América TV, según reveló Laura Ubfal en su portal de noticias. El tema principal de la reunión, claro, habría sido Antonio Laje y las denuncias de maltrato que sufrieron muchas mujeres que pasaron por su programa. Por el momento, no hay más información sobre qué determinación tomaron en el canal del Grupo América tras este importante concilio, según El Destape.

El conductor de América en la mira

Lo cierto es que según indica la misma Ubfal en su portal, los casos de mujeres que sufrieron violencia laboral por parte del reconocido conductor llegarían a siete. La gran cantidad de denuncias es lo que habría llevado a las autoridades a reunirse para analizar cada caso y tomar determinaciones al respecto. Inclusive, varias de las acusaciones también estarían dirigidas contra Ximena Xanthopoulos, productora ejecutiva del programa.

Al recordar cómo fue echada del programa BDA, Fiorella Vitelli indicó: “No me pude ni despedir. En mi caso fue particular, porque empezó el aislamiento y una persona de recursos humanos, que ahora fue ascendida, me dijo ‘se esta hablando del monotema y no hay lugar para vos’. Era la única personal de salud que había. Y después no me avisaron cuando volvía, a pesar de que tenía contrato de exclusividad y un contrato hasta febrero de 2021. Preguntaba por mi regreso y me empezaron a tratar de hincha, de pesada. Me dejaron sin trabajo y sin ingresos en plena pandemia. No tenía posibilidad de buscar otro trabajo y no podía ni pagar el alquiler. Nadie se contactó conmigo, ni la productora ejecutiva, ni el conductor. Me quedé esperando en mi casa encerrada. Yo nunca supe que me echaron. Como una estúpida le seguía mandando mensajes a la productora ejecutiva con ideas después me di cuenta que era una idiota y que me habían sacado”.