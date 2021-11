Antonio Laje quedó nuevamente involucrado en episodios de maltratos a sus colegas mujeres

Hace algunos días, el llanto de María Belén Ludueña sorprendió a los seguidores del ciclo de la mañana de América de Antonio Laje por lo sorpresivo de su salida.

Luego la mujer de Jorge Macri, en la mesa de Juana Viale volvió a hablar del tema y dejó entrever un maltrato por parte del conductor que la tenía mal desde hacía tiempo.

Ahora, la periodista y ex integrante de BDA, Mai Pistiner sumó información sobre su experiencia personal con Laje y, consultada por sus seguidores en las redes sociales, la influencer no dudó en responder.

Si bien su participación fue el reemplazo de un mes, la mujer dijo: “Es muy difícil hablar de estos temas, porque hay muchas cosas que en los medios no se dicen y se saben pero no se dicen, porque además el que las dice después se queda sin trabajo. No llegué a tener un vínculo muy grande con él, porque estuve muy poquito tiempo, fue un reemplazo de verano que hice de un mes y medio máximo. Yo le tenía un poco de miedo”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Es re loco porque el noticiero es tan visto, es tan famoso, tiene tanta audiencia, que cualquier periodista estaría feliz de estar ahí; de hecho, hoy en día es una contradicción porque es un programa que le da mucho prestigio al periodista, pero por otro lado, al menos en mi experiencia, yo no la pasé bien... Hay veces que uno dice no quiero pasarla mal, está buenísimo ese trabajo, me da prestigio (pero no la paso bien)”, confesó Mai.

Para cerrar, la comunicadora reconoció que su salud se vio afectada por el tiempo en el que trabajó en BDA (América): “No es que yo volvía a mi casa satisfecha, con la autoestima alta. Yo volvía muchos días llorando, yo terminé internada con un problema en el cuerpo, porque llevé toda esa tensión al cuerpo”, dijo y sumó: “Yo trabajé en otros programas y sé que no se vive ese nivel de tensión. Incluso, en América, en otros programas como por ejemplo con Guillermo Andino, tampoco se vive esa tensión. También es un tema de las personalidades de las figuras. Yo después de la prueba en BDA, de pasar de Antonio Laje a Guillermo Andino fue muy bueno, porque Guillermo Andino me generaba otra cosa que Antonio Laje no, porque era un hombre que yo lo tenía más como el jefe, como esa persona distante que a mí, personalmente, me generaba miedo”.