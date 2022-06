Detuvieron por amenazas a Xavier Ferrer Vázquez, ex pareja de Moria Casán. Según Teleshow, habría increpado al dueño de un taller mecánico. La investigación está a cargo del doctor Gastón Larramendi, en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Vicente López.

Al parecer, Ferrer Vázquez trabaja en la compra y venta de rodados, y tenía varios autos en distintos talleres de chapa y pintura, y habría ido a increpar al dueño de uno de esos lugares para que acelere el trabajo o le devuelva el dinero.

Según la denuncia, Vázquez habría hablado en tono “elevado, amenazante y mostrando armas de fuego”. Además, aseguran que estaba acompañado por otras personas que golpearon al dueño del taller, y que esto habría pasado en más de una ocasión, por lo que el dueño del taller acudió a la justicia.

A Vázquez lo detuvieron en un departamento de la calle Galileo al 2400 en el barrio de Recoleta. Al momento de la aprehensión había un auto BMW con pedido de secuestro y una pistola, que sería la misma de la amenaza. Los investigadores también buscaron material que pueda servir como prueba tal como celulares o pen drives. En la causa también trabaja la división de delitos contra el automotor.

La fecha de lo ocurrido, según la denuncia, es del 25 de abril de este año, a las 16 horas. Si bien se dice que hubo más episodios, mencionados en la causa, el fiscal investiga solo por este hecho.

Antecedentes

Ferrer Vázquez ya había estado preso en el 2007 por “poseer autos robados”, luego de que en un control policial le secuestraran un vehículo que había sido robado días anteriores.

Su relación con Moria Casán

Ferrer y Casán convivieron entre el 2002 y el 2006, hasta que la relación terminó y no en buenos términos.

“Ella tiene que decir es la one. Yo no digo que me queda bien una corbata, voy y me la pongo. Yo no soy tan inseguro, ella perdió las causas que me hizo, las perdió todas. Mi hizo una de calumnias e injurias y la perdió. Yo nunca salí a hablar y me dejé decir barbaridades, ‘chorro’, todo es mío y ella dice que me pagó todo. Ella tiene la necesidad de agraviar, yo no”, dijo él una vez en El diario de Mariana.

Vázquez también había dicho que mientras estaban juntos, él le arregló muchos contratos gracias a los cuales la “lengua Karateka” pudo ganar mucho más dinero. Por esta razón, en el 2016 le inició un juicio en el que pedía 20 millones de pasos por “compensación”, en el que calculaba la mitad de lo que ella había ganado, trabajando durante su noviazgo con él e intereses.

La justicia en su momento, al no presentar abogado para su defensa, la declaró en rebeldía y le inhibió los bienes. Un año antes él le había ganado a ella un juicio por cuatro autos de alta gama que la actriz aseguraba que eran de ella, pero que finalmente se supo que eran de él, contó Infobae.