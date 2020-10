Después de Cinthia vino Baclini: su performance debut dejó mucho que desear

Como era de esperarse, apenas pisó la pista del Cantando 2020, Martín Baclini fue consultado por su opinión respecto al reciente debut que su ex, Cinthia Fernández, le dedicó. En un homenaje a cantantes mexicanos, la panelista cantó “Rata de dos patas”, denominativo que ya antes había usado para referirse a Baclini. “Ayer (por el miércoles) estaba esperando que cante y la verdad me daba nervios, realmente. Yo siento cosas por ella, del lado de ella está un poquito más difícil”.

Ante la duda, el conductor Ángel de Brito le consultó sobre su actual relación con Cinthia y las posibilidades de reconciliación: “Yo no quiero remar, no sé por qué me dicen tenés que remar, yo estoy bien como estoy, estoy agradecido”.

Aprovechando un espacio libre, Moria Casán tiró un comentario sobre la acción en la cama: “Dijo que sos muy bueno en la cama. Estás muy lindo, das como un gurú, ¿decís mantras cuando estás en la cama?”. El empresario rosarino no tuvo problema en admitir: “No voy a desacreditar lo que dijo Cinthia, es verdad que considero que la respiración es importante en ese momento, y quizás si, trato de sacar provecho”. Alentándolo “La One” apoyó su debut diciéndole: “Si haces el amor y haces un mantra acá vas a cantar divino”.

Pero después de que hiciera su tributo a Cacho Castaña, todas las esperanzas para el nuevo participante cayeron por el piso. “La verdad, horrible. Arrastrar a una persona que no tiene carisma en el escenario, no sabe pararse… Es duro”, dijo sin filtro Nacha Guevara en su devolución, cuando le terminó poniendo un 2. Lo lapidó al final con un picante comentario: “Que se ponga botox en la puntuación, a ver si lo levanta”. A pesar de su asombro, Baclini no tuvo más remedio que aceptarlo.

A diferencia de Martín, Cinthia recibió una lluvia de halagos con su performance y cosechó un inesperado alto puntaje del jurado. Ellos terminaron su relación en noviembre. La semana pasada Baclini halago a su ex. “Está explotada”, dijo refiriéndose a su buen estado físico y cuerpo. Hace un tiempo declaró en La Previa del Show: “Estoy nervioso, creo que después de tanto tiempo nos merecemos una charla en privado”.

Mientras tanto, Fernández twitteaba desde su casa, muy atenta a cada paso de su ex: