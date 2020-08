Desde la clínica donde está internado con coronavirus, Coco Sily criticó a los que protestaron en el obelisco

Coco Sily contó ayer viernes, 31 de julio, que tiene coronavirus y está internado totalmente aislado. El actor fue a una clínica para hacerse atender por un fuerte dolor estomacal y tras un hisopado de rutina dio positivo.

El actor eligió las redes para contarlo y escribió: “Hola a todos, como ya saben estoy internado y el resultado del hisopado de recién fue positivo”. “Tengo un dolor en la panza, que es por lo que vine a verme y estoy cursando (la enfermedad) de manera asintomática”, contó Coco desde el sanatorio Los Arcos, en el barrio de Palermo.

Además de confirmar su enfermedad, Sily aprovechó para contar como transcurren la pandemia los trabajadores de la salud y criticar a las personas que se manifestaron en el obelisco.

"Sigo internado con coronavirus. Estoy totalmente aislado, solo tengo contacto con enfermeras y médicas que entran con todos los recaudos sanitarios pero que yo sé que se la están jugando todos los días" comenzó relatando el conductor de radio.

“Me cuentan que viajan en servicio público, que tienen mucho trabajo, que la clínica está llena, mientras tanto veo en la tele un grupo de idiotas en el obelisco bajándose los barbijos para decir una cantidad de forradas mezclando anticuarentena, con reforma judicial” siguió relatando Coco.

Sily agradeció que no padece síntomas de Covid-19 y que tenía mucho miedo de no poder contar con un respirador. “Yo tuve mucho miedo, pensaba en si tendría un respirador porque soy fumador, dios me está ayudando y no tengo síntomas hasta ahora”

Para finalizar y sin pelos en la lengua volvió a apuntar contra los manifestantes. “Da bronca tener coronavirus y escuchar tanto imbecil (no me refiero a los trabajadores que padecen este desastre) Vayan a sus casas estupidos y protesten desde los balcones qué hay gente que se muere de verdad por esta mierda!!!!”