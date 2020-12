Darío Barassi compartió su angustia por la suba de peso que tuvo en cuarentena

La celebración de este fin de año será algo atípica ya que todos hemos sufrido las consecuencias del coronavirus y del aislamiento obligatorio. Las rutinas de todos cambiaron y muchos debieron soportar pérdidas. Y entre los artistas que se angustian al mirar hacia atrás está Darío Barassi.

El actor y ahora conductor de 37 años fue parte de la producción de Los Personajes del Año de la revista Gente y compartió su balance del 2020. “A nivel personal bien, a nivel laboral bien. Extraño mucho el teatro, aunque ahora ya hay apuestas para que vuelva. No puedo dejar de ser empático con la situación mundial, pero aprendí a que los miedos no me ganen”, dijo.

Y su mayor preocupación la demostró cuando habló del look elegido para el evento: traje negro y camisa blanca de Big&Tall, una marca que se especializa en tallas no convencionales, y zapatillas. Y en ese momento reveló: “Decidí ser positivo a pesar de todo, de ponerle garra, encarar... También engordé 30 kilos y eso también me angustia”.

Redes Sociales

“Tengo el beneficio y la suerte de ser un tipo público; entonces, las marcas me acompañan y me ayudan mucho. Acomodan sus talles y me hacen muchas cosas a medida”, contó y sumó: “Pero pre Barassi, cuando era Darío Pacheco, era muy difícil vestirme. Es muy difícil vestirse en este país. Siempre que puedo saco este tema a la luz, porque creo que está buenísimo plantearse la Ley de Talles y demás”.

Respecto a los talles y confecciones, compartió: “Recuerdo cuando era pendejo haber comprado una remera en Once, llevarla a un lugar en Belgrano para que le pusieran una estampa que me cope para tener una remera con onda. Y no está bueno”.

A lo que agregó: “A pesar de mi cuerpo, me encanta verme bien, me ocupo de eso... Y como yo, muchas personas. A veces se asocia al gordo como que no está ocupado en su imagen, y no creo que sea así”.