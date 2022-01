Darío Barassi compartió fotos inéditas junto a su esposa y le dedicó un romántico mensaje de cumpleaños

Darío Barassi se convirtió en uno de los conductores más queridos de la televisión argentina. Pero el actor no solo es querido por su trabajo en la pantalla chica, sino también por su público en las redes, donde comparte detalles de su vida privada.

Su hija, la pequeña Emilia, y su esposa son las protagonistas en su vida y en Instagram, donde lo siguen más de 3 milllones y medio de personas. Allí no solo muestra canjes, sino también sus divertidas ocurrencias, los juegos con “Pipi” y contenido con que que distrae a todos de la rutina.

Pero no todo es risa, en más de una oportunidad Darío Barassi dejó en claro que es muy bueno a la hora de desmostrar su afecto a través de la escritura. Y esta vez su esposa, Luli Gómez Centurión, fue su musa inspiradora y la protagonista en su publicación, por motivo de su cumpleaños.

Darío Barassi y su esposa, Luli Gómez Centurión.

“La conozco como amiga, novia, mujer y madre. Todas sus versiones me gustaron siempre. Las elegí y valoré siempre. Me enamoraron siempre”, comenzó el romántico postero que Barassi le dedicó por su cumpleaños.

“Mientras caminaba hacia ella con una torta en la mano, deseando morderla y quemándome con los bengala, pensaba... Si me la cruzo hoy x la calle freno para conquistarla, me alcanza un segundo de pausa y mirarte gorda para saber que sos la mujer de mi vida, que es con vos o no es, es algo superior a nosotros, es una elección pero también es impulso, destino, no sé algo superior”, expresó.

“Entregado x siempre a esta pareja, a esta familia. Sos y son mi lugar en el mundo. Feliz cumpleaños mujer de mi vida. Amiga, novia, mujer y madre de mi hija. Te mereces todo, y acá estoy para facilitar y acompañar tus conquistas. Tu plenitud es la mía. Te amo. Fuerte te amo”, cerró el emotivo mensaje que le dedicó a su mujer.

Las fotos inéditas de Darío Barassi y su esposa

Darío Barassi y su esposa, Luli Gómez Centurión.

Darío Barassi y su esposa, Luli Gómez Centurión.

Darío Barassi y su esposa, Luli Gómez Centurión.

Darío Barassi y su esposa, Luli Gómez Centurión.

Darío Barassi y su esposa, Luli Gómez Centurión.

Darío Barassi y su esposa, Luli Gómez Centurión.

Darío Barassi y su esposa, Luli Gómez Centurión.

Darío Barassi y su esposa, Luli Gómez Centurión.

Darío Barassi y su esposa, Luli Gómez Centurión.