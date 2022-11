Cuál es el retoque artístico que se hizo Anitta y es furor

No es algo raro ver como artistas de los diferentes rubros han experimentado cambios en su físico. También es una realidad que si lo hacen, no suelen hacerlo público para no tener que dar explicaciones o estar en el ojo de la tormenta. Una de las mujeres del momento es la brasileña Anitta y, como varias de sus colegas, se sometió a cambios estéticos.

La cantante de 29 años reveló los muchos cambios que ha hecho en su cuerpo a lo largo de los años.

Las cirugías que se hizo Anitta

La intérprete de “La loto” confesó que se ha operado la nariz, se ha sometido a procedimientos para moldear la mandíbula y también se hizo un aumento de pechos. Aunque una operación puede ser un procedimiento complicado para muchas, a Anitta no le supone un gran problema. “Para mí, es como cambiar mi pelo”, aseguró.

El temor del qué dirán o como quedaran sus partes del cuerpo retocadas es uno de los paradigmas que las famosas llevan en su mente. Hay quienes han confesado arrepentirse de algunas de sus cirugías estéticas, pero no es el caso de Anitta.

Estos son los cambios estéticos que sufrió Anitta.

En el caso de Anitta, la brasilera ha sido sincera y ha comentado que, a pesar de que un resultado no sea de la manera que esperaba, “todavía me gusta el proceso. Me gusta la adrenalina”.

Estos son los cambios estéticos que sufrió Anitta.

Anitta nunca ha tenido reparo en confesar que ha pasado por el quirófano en varias ocasiones y, de hecho, en la portada de su álbum ‘Versions of Me’ aparecen seis cabezas que simbolizan sus cambios de imagen.