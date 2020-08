¡Cristian Castro sigue tomando leche en mamadera!

Los gustos son tan personales que nadie los discute pero... el de Cristian Castro podríamos ponerlo bajo una lupa. Y es que el músico mexicano confesó que a sus 45 años sigue tomando mamadera. ¡Si, leíste bien.

El hijo de Verónica Castro arrastra desde su niñez la peculiar y llamativa costumbre de tomar chocolatada en mamadera; así como se lo hacía una mujer que lo acompañó en sus primeros años de vida. “La verdad es que me gusta sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho. Como todos los varones, supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que nos digan ‘ay que niñito, eres un bonito'”, confió el artista en “El gordo y la flaca”, programa de TV de Estados Unidos.

“A mi no me importa, me da por hacer cositas así… No es que siempre voy a estar tomando leche de biberón. Puedo, a veces, me gusta agarrar el biberón y decir ´que rico'”, sumó Cristian y así le quitó “dramatismo” a su acción.

El cantante y compositor no tiene hora específica ni un lugar determinado en donde consumir su leche con chocolate; es más, su ex mujer Gabriela Bo, en un momento reveló que la bebía antes de irse a dormir.